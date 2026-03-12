DAP’tan yeni nesil kendi kendini ödeyen konut modeli: Peşinatsız, sabit taksitle kira öder gibi!

Örnek olarak; 10 milyon TL için sunulan modelde yatırımcıdan hiç peşinat talep edilmiyor. Projede altı ay sonra 1 milyon TL ve 12 ay sonra 1 milyon TL ara ödeme seçenekleri var. Kampanyada ayrıca vade farksız taksit avantajı sunuluyor. Bu plan, özellikle sermayesini kilitlemek istemeyen ve elindeki parayı kullanmaya devam etmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunuyor.

Finansman yükü dengeleniyor

Kampanyanın temel mantığı net ve sade: Toplam konut bedeli ikiye ayrılıyor. Yüzde 50’si, Emlak Konut güvencesiyle faaliyet gösteren Emlak Konut Tasarruf Finansman Şirketi (TFŞ) üzerinden taksitlendiriliyor. Bu sayede yatırımcı, yüksek faiz yüküne girmeden, kontrollü ve planlı bir ödeme sistemine kavuşuyor.

Hemen kira getirisi sağlayan teslim takvimi

Bu arada DAP Yeni Levent projesinin birinci etabında daire teslimleri hemen yapılabiliyor, ikinci etapta ise teslimler Haziran ayında başlıyor. Bu takvim yatırımcı için kritik bir avantaj sağlıyor: Konut, satın alındıktan kısa süre sonra kira geliri üretmeye başlıyor. Aylık ortalama 200 bin TL kira geliri potansiyeli bulunan örnek modeldeki daire, taksitlerin önemli bir bölümünü kendi kendine karşılayabiliyor.

Yatırımcıya ne sağlıyor?

Yeni Nesil Konut Edinme Modeli yatırımcıya üç stratejik avantaj sunuyor: Birincisi peşinat avantajı… Başlangıçta yüksek nakit çıkışı yok. Yatırımcı likiditesini koruyor.

Bu yeni kampanya sayesinde yatırımcılar; konut satın alırken mevduat, borsa, altın, emtia ya da kendi işlerinde değerlendirdikleri varlıklarını bozmadan kullanabilecek. Bu varlıklardan elde edilen gelirle aylık taksitlerin yaklaşık yarısı karşılanabilecek ve alıcılar 36 ay boyunca ödemelerini rahatlıkla sürdürebilecek.

Kendi kendini ödemeye başlıyor

Haziran sonrası, konut teslimleriyle birlikte devreye giren kira geliriyle aylık taksitlerin önemli kısmı, (potansiyele bağlı olarak yarısı hatta daha fazlası) sistem tarafından finanse ediliyor. Başka bir ifadeyle; konut kendi kendini ödemeye başlıyor.

Alır almaz kazandıran kampanya

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin yeni kampanyasında yatırımcı; sermayesini koruyor, likiditesini de kaybetmemiş oluyor. Üstelik kira geliriyle desteklenen dengeli bir ödeme avantajını da yakalıyor. DAP’ın bu yeni kampanyası sayesinde yatırımcı, sermayesini çalıştırmaya devam ederken, daha ilk günden kazanmaya başlıyor.