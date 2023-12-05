DaraTeks, 1 milyon dolar yatırımla ikinci fabrikasını kuruyor

İstanbul’daki hazır giyim üretim fabrikasını 2021’de Tokat Erbaa OSB’ye taşıyarak bölgeye 2 milyon dolarla sürdürülebilir, yeni bir fabrika kuran DarsaTeks, Cumhuriyetin 100. Yılına özel, Erbaa’da ikinci fabrikasının temellerini attı.

DarsaTeks Kurucu Başkanı Hanna Darsa, üreten Türkiye için, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm ile ‘yeni dünya standartlarına uygun’ şekilde inşa edilen ikinci fabrika ile Anadolu’ya yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

350 kişiye istihdam sağlanacak

DarsaTeks, bu sene temellerini attığı ikinci fabrikaya bugüne kadar 1 milyon dolar yatırım yaptı. 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 2 bin 760 metrekarelik yeni fabrika, Erbaa’ya 2021 yılında, pandemide 2 milyon dolarla kurulan ilk fabrikanın karşısında yer alıyor. DarsaTeks, burada 350 kişiye daha istihdam sağlayarak, aylık 200 bin adet hazır giyim üretimi yapmayı planlanıyor. Yeni fabrikanın, 2024 yılının haziran sonunda tamamlanarak istihdama açılması planlanıyor.