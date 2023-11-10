Dardanel, cirosunu yüzde 93 artırdı

Dardanel 2023 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Dardanel, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 oranında artırarak 3,7 milyar TL’ye çıkardı.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamı ise yüzde 165 artarak 591 milyon TL olurken, 2023 yılı dokuz aylık dönemde ihracat rakamı 20 milyon dolara ulaştı. Dardanel, yıl sonunda bu rakamın 35 milyon doları aşmasını bekliyor.

Yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını değerlendiren Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Tam 39 yıldır sektördeki güçlü liderliğimizi koruyoruz. Yatırımlarımızın ve imza attığımız yenilikçi çalışmalarımızın meyvelerini alıyor, her kategoride başarı grafiğimizi yükseltmeye devam ediyoruz. İstikrarlı büyümemizi ihracat rakamları ile destekliyoruz, 3. çeyrekte ihracat rakamımız 20 milyon dolara ulaştı. Dardanel güvencesiyle lezzetli ve sağlıklı ürünlerimizi çok daha geniş coğrafyalara ulaştırma hedefiyle Ar-Ge, inovasyon ve yeni üretim hatlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda markalı ve katma değeri yüksek üretimle de yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ederek farklı kategorilerde geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi yeni tüketici gruplarıyla buluşturacağız. Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri uzmanı olarak çıktığımız yolda, yurtdışı yatırımlarımız ve ihracattaki büyümemizle şimdi dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. 2023’ü sektörümüz ve kurulduğumuz coğrafya için değer üretmeye devam ederek başarılarla tamamlayacağımıza inanıyorum.”