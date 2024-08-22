Dardanel, İnci Kefali üretimine başladı

Dardanel, dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan İnci Kefali (Van Balığı) üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, yenilikçi ürün gamını Van Gölüyle özdeşmiş olan İnci Kefali üretimiyle genişletiyor. Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik tür olan İnci Kefali, 125 gramlık sağlıklı ambalajlarda, soğuk sıkım zeytinyağlı olarak sunuluyor.

Dardanel, İnci Kefali üretimi ile Van yöresine katkı sağlarken, bölge halkı için önemli bir ekonomik değer de oluşturmayı hedefliyor. Ürünün uluslararası alanda tanıtımı ve satışının bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yetişen İnci Kefali, içerdiği omega 3, protein ve minerallerle sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir besin kaynağı olarak nitelendiriliyor.

Şirketin yenilikçi girişimi ve yaklaşımıyla doğal lezzet olarak üretimine başlanan İnci Kefali, az yağlı beyaz etiyle düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. İnci kefalinin az yağlı beyaz eti, sağlıklı bir diyetin önemli parçası olarak, kalp sağlığını destekleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan bir seçenek sunuyor.

Dardanel, İnci Kefali balığını tüketicilere sunarak, hem lezzet hem de sağlık açısından zengin bir alternatif sağlıyor.

Ayrıca, katkı ve koruyucu içermeyen ürün, yüzde 100 doğal, sürdürülebilir avcılık yöntemleriyle elde edilerek, çevreye olan saygıyı da ön planda tutuluyor.