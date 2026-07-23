Dardanel, MSB'den 536 milyon TL'lik ihale aldı

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 100 bağlı ortaklığı Dardanel Dağıtım A.Ş.'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın 536 milyon 470 bin TL bedelli ihalesini kazandığını bildirdi.

Şirket, ihale kapsamında sözleşmelerin imzalanması için davet aldığını belirtirken, Bakanlığın talep etmesi halinde ihale tutarında yüzde 20'ye kadar iş artışı yapılabileceğini kaydetti.

Açıklamaya göre ihale kapsamındaki teslimatların yüzde 50'si Ağustos 2026'da, kalan yüzde 50'si ise Şubat 2027'de gerçekleştirilecek.