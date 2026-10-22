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Dardanel, SIAL Paris Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini tanıttı

Dardanel, 17–21 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen SIAL Paris Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Değişen tüketici alışkanlıklarına yönelik geliştirdiği inovatif ürünlerle dikkat çeken Dardanel, fuar kapsamında yeni uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Dardanel, SIAL Paris Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini tanıttı
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Dünyanın önde gelen gıda fuarlarından SIAL Paris, farklı ülkelerden profesyonelleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Dardanel, fuarda farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle yer aldı. Füme Ton Balığı Steak, Tuna Protein Bowl ve Jalapeño Acı Biberli Ton Poşet fuarda öne çıktı. Dardanel’in ürün inovasyonundaki yaklaşımını yansıtan bu ürünler, SIAL Innovation, Paris 2026 Selection (SIAL İnovasyon Seçkisi, Paris 2026) kapsamında yer aldı. Dardanel’in sushi markası Sushida ise donuk sushi ürünleriyle fuarda yer alarak ürün portföyündeki çeşitliliği yansıttı.

Dardanel, SIAL Paris Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini tanıttı - Resim : 1

Dardanel, değişen tüketici alışkanlıkları doğrultusunda farklı tüketim ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyor. Şirketin ürün portföyünde şeffaf kapaklı ambalajda sunulan Füme Ton Balığı Steak, Tuna Protein Bowl, Jalapeño Acı Biberli Ton Poşet ve Sushida markasına ait donuk sushi çeşitleri yer alıyor. Ürünler; ambalaj, içerik ve tüketim biçimleri bakımından farklı seçenekler sunarken Dardanel, ürün geliştirme çalışmalarında pratik tüketim ve çeşitliliğe odaklanıyor.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, fuara katılımlarını ve büyüme hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

Dardanel, SIAL Paris Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini tanıttı - Resim : 2“SIAL Paris, dünya gıda sektöründeki yenilikleri ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek açısından önemli bir fuar. Fuarda özellikle deniz ürünleri kategorisindeki ürünlerimize gösterilen ilgi ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, uluslararası pazarlardaki büyüme potansiyelimizi ortaya koydu.

Uluslararası pazarlardaki deneyimimizi güçlü üretim altyapımız ve ürün geliştirme yetkinliğimizle birleştirerek büyümemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirmeye ve yeni kategorilerle büyümemizi desteklemeye odaklanacağız. Türkiye’de yıllar içinde oluşturduğumuz marka gücünü ve deneyimimizi uluslararası pazarlara taşıyarak global gıda sektöründeki konumumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”

 

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