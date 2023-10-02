Darwinbit, Avrupa pazarına açılıyor

Dijital varlık yönetimi şirketi darwinbit, Amsterdam'da düzenlenen Blockchain Expo Europe'da Avrupa pazarına adım attığını açıkladı. Şirket, kripto para yatırımlarını herkes için güvenli, emniyetli ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Darwinbit, gelişmiş kontrol ve esneklik sağlayan, kişiye özel, yüksek düzeyde uyarlanabilir yapılandırılmış ürünler sunarak yatırımcıları güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Kripto bazlı ürünler şu anda küresel ölçekte yaklaşık 5 milyar dolarla pazar genelinin sadece yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Ancak kripto para stake’leri arttıkça bu pazar büyüklüğünün 50 milyar doları geçmesi bekleniyor.