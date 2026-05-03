DASAL, sahada kanıtlanmış teknolojileriyle SAHA 2026’da

Havacılık standartlarındaki platform tasarımı yetkinliğini, ağ merkezli haberleşme ve özgün otonom algoritmalarla birleştiren DASAL Havacılık Teknolojileri, muharebe sahasında insan riskini sıfıra indiren teknolojileriyle tam bağımsız savunma sanayii vizyonuna liderlik ediyor.

Şirket bu teknolojileri, küresel savunma ve havacılığın buluşma noktası olan SAHA 2026’da sergileyecek.

“Sahadan aldığımız güçle otonom doktrinler geliştiriyoruz”

Fuarda sergilenecek teknolojilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, şunları söyledi:

“DASAL olarak İHA sistemlerini yalnızca bir platform olarak değil, sahadaki operasyonel ihtiyaçlara doğrudan cevap veren entegre çözümler olarak ele alıyoruz. SAHA 2026’da sergileyeceğimiz teknolojiler, doğrudan sahadan gelen operasyonel geri bildirimlerin ve Altınay Savunma’nın derin mühendislik tecrübesinin bir sonucu.

Bugün TSK envanterinde aktif olarak görev yapan PUHU kargo sistemimizden, asimetrik tehditlere karşı geliştirdiğimiz maliyet-etkin MİKON sürü zekasına kadar tüm çözümlerimiz; ordumuzun lojistik, istihbarat ve taarruz alanındaki operasyonel emniyetini zirveye taşıyor.

Hedefimiz, sadece bugünün değil, geleceğin harp konseptlerinde de Türkiye’yi teknoloji ihraç eden bir güç merkezine dönüştürmektir."

Asimetrik tehditlere karşı ağ merkezli çözümler

DASAL’ın fuardaki en güçlü stratejik unsurlarından olan MİKON Kamikaze İHA Ailesi, merkeziyetsiz koordinasyon yeteneği sayesinde konvansiyonel sistemlere kıyasla benzersiz bir maliyet-etkin vuruş gücü sunuyor.

Sınır hatlarının otonom muhafızı olan ALKARA Anti-İHA Sistemi ise standart elektronik harbin yetersiz kaldığı ve GNSS sinyallerinin tamamen kesildiği (GNSS-Denied) zorlu ortamlarda dahi görsel odometriyle hedefine kilitlenerek fiziksel imha görevini başarıyla icra ediyor.

Kesintisiz ikmal ve kusursuz istihbarat

Lojistik operasyonları otonom bir boyuta taşıyan PUHU Ağır Sınıf Kargo İHA Ailesi ise zorlu coğrafyalarda personel riskini sıfıra indirerek mühimmat ve ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerin sevkiyatını garanti altına alıyor.

Akıllı rota optimizasyonuyla donatılan bu otonom filolar, sahada rüştünü ispatlamış güvenilir birer çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Stratejik farkındalığın kilit önemde olduğu keşif görevlerinde ise PEREGRINE ISR Keşif ve Gözetleme Sistemi’nin yüksek stabilizasyona sahip görüntüleme kabiliyeti devreye giriyor.

Dar alanlarda engel sakınma yeteneğiyle hareket eden bu zeki gözler, orduların istihbarat kabiliyetini geleceğin dijital dünyasıyla buluşturuyor.