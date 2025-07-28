DASAL ve SAĞLAMTEK yeni iş birliğini duyurdu

17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025, yeni iş birliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Altınay Savunma Teknolojileri’nin yüzde yüz bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri, SAĞLAMTEK Havacılık ile insansız hava araçlarına yönelik bir iş birliği imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında savunma sanayiinin önemli iki paydaşı, İHA’larda kullanılmak üzere Anti-Jammer, GNSS Repeater ve RF sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi konularında güçlerini birleştirecek.

DASAL ve SAĞLAMTEK'ten iş birliği

Bu iş birliği ile, farklı hedef ve konseptlerde Türk savunma sanayiine stratejik ürünler geliştiren DASAL ve kritik görev uygulamaları için RF sistemleri ile elektronik teknolojiler tasarlayan SAĞLAMTEK, alanlarındaki uzmanlığı bir araya getirmiş olacak. Savunma sanayiine farklı uzmanlıklarda büyük katkılar sunan iki sektör paydaşının duyurduğu bu anlaşmanın ürün ve sistemlerin rekabetçiliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında değerlendirmelerde bulunan DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç, “DASAL olarak, mini kamikaze drondan yüksek ağırlıklarda faydalı yük taşıyan dronlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Türk savunma sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz ürün ve sistemlerin kabiliyet yelpazesini gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle daha da ileri taşıma hedefindeyiz. IDEF 2025 kapsamında SAĞLAMTEK ile insansız hava araçlarına yönelik yaptığımız anlaşma, platformlara katacağımız kabiliyetler için önemli bir adım. Sahaya aktardığımız stratejik değeri iş birliklerimizle pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SAĞLAMTEK Havacılık Savunma Sanayii Teknik Müdürü S. Burak Sağlam ise, “IDEF 2025 kapsamında DASAL ile imzaladığımız anlaşmanın Türk savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyoruz. Farklı alanlardaki uzmanlıklarımızı buluşturarak sektörümüze katkı sağlama amacındayız. İş birliğimizin savunma ve havacılık sanayiimize önemli kazanımlar katacağına inancımız tam” dedi.