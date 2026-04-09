Daxler Enerji, Solarex İstanbul’da sektör profesyonelleriyle buluşuyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

08-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Solarex İstanbul Fuarı’nın ilk gününde Daxler Enerji, yerli ve yabancı sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yenilenebilir enerji alanındaki ürün ve çözümlerini tanıttı. Yoğun ilginin gözlendiği fuarda firma, sürdürülebilir enerji vizyonunu ziyaretçilerle paylaşırken, yeni iş birliği fırsatlarını da değerlendirme imkânı buldu.

Daxler Enerji Genel Müdürü Yunus Emre Tarhan, fuarın ilk gününde standı ziyaret eden konukları ağırlayarak sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Tarhan, yenilenebilir enerji alanında artan talebin sektöre yön verdiğini belirterek, bu tür organizasyonların iş birliklerini güçlendirme açısından önemli bir platform sunduğuna dikkat çekti.

Firma yetkilileri, fuar süresince ziyaretçileri Salon 8, Stand B04’te ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, enerji sektörünün geleceğine dair fikir alışverişinde bulunmak isteyen tüm katılımcıları standlarına davet etti.