DBH Group’tan Tekirdağ Çeşmeli Limanı’na 1 milyar doları aşan yatırım

İnşaat, enerji, maden, gayrimenkul, turizm ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren DBH Group, Türkiye’nin lojistik altyapısına yönelik önemli bir yatırım adımı daha attı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tekirdağ Çeşmeli Limanı ihalesinde yıllık 4,3 milyon dolar işletme hakkı bedeli teklifiyle en yüksek teklifi veren şirket, Cumhurbaşkanı onayının ardından sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte yatırım çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.

Marmara Bölgesi’nin önemli lojistik koridorlarından biri üzerinde yer alan ve yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekleyen Çeşmeli Limanı, DBH Group tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarla, Türkiye’nin dış ticaret kapasitesine katkı sağlayacak modern bir lojistik merkez haline getirilecek.

DBH Group, proje kapsamında 600 milyon dolar tutarında doğrudan liman altyapı ve üstyapı yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. 45 yıllık işletme süresince devlete ödenecek toplam 193,5 milyon dolar tutarındaki işletme hakkı bedeli ve zorunlu kamu paylarıyla birlikte projenin toplam ekonomik büyüklüğünün 1 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor. İşletme süresinin sonunda ise liman bünyesinde oluşturulan tüm altyapı, üstyapı, tesisler ve ekipmanlar çalışır durumda ve herhangi bir bedel talep edilmeksizin kamuya devredilecek.

Bu yatırım Türkiye’nin dış ticaret açığına önemli katkı sağlayacak

DBH Group’tan yapılan açıklamada söz konusu yatırımın yalnızca bir liman projesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirecek stratejik bir altyapı yatırımı olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir lojistik köprü konumunda bulunuyor. Çeşmeli Limanı’nı ileri teknolojiyle donatılmış, yüksek verimlilikle çalışan ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan modern bir lojistik üs olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımın hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yatırım kapsamında limanın yapay zekâ destekli operasyon sistemleriyle yönetilen bir ‘Akıllı Liman’ olarak tasarlanması planlanıyor. Dijital altyapı sayesinde operasyonel süreçlerin gerçek zamanlı olarak yönetilmesi ve verimliliğin artırılması hedeflenirken, elektrikli ekipmanlar ve çevre dostu teknolojilerle desteklenecek tesisin uluslararası standartlarda bir ‘Yeşil Liman’ olarak faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

NATO Limanı olarak planlanmıştı

Kamuoyunda uzun yıllardır "NATO Limanı" olarak bilinen Çeşmeli Limanı'nın yapımına 2002 yılında başlanmış ancak projenin tamamlanamaması nedeniyle tesis uzun yıllar atıl durumda kalmıştı. Yaklaşık 1,47 milyon metrekarelik proje alanı, Marmara Denizi'nin önemli lojistik koridorlarından biri üzerinde yer alan Çeşmeli Limanı’nda gerçekleştirilecek yatırımın, inşaat ve işletme dönemlerinde yaratacağı istihdamla Tekirdağ ve çevresindeki ekonomik hareketliliğe de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Limanın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgenin ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi, transit ticaret hacminin artırılması ve Marmara Bölgesi’ndeki lojistik altyapının desteklenmesi hedefleniyor.