DCT Trading, yapay zeka yatırımlarına devam ederek TRK Technology firmasına ortak oldu

Emtia Ticaretinde Yapay Zeka Devrimi: A-TRK Robotu ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bugüne kadar birçok global şirkete yüksek doğruluk oranıyla tahminleme ve yapay zeka destekli çözümler sunan TRK Technology, geliştirdiği yapay zeka robotu A-TRK ile DCT Trading’in emtia ticaretine doğrudan katkı sağlayacak. A-TRK, petrol, altın, gümüş gibi farklı emtiaların gelecekteki fiyat seviyelerini yüksek doğruluk oranıyla tahmin ederek ticaret süreçlerini daha verimli hale getirecek ve şirketin kârlılığını artıracaktır. A-TRK yapay zeka robotunun sunduğu bu yenilikçi çözümler, yalnızca emtia ticaretine değil, aynı zamanda ticari stratejilerin her aşamasında etkinlik sağlayacaktır.

A-TRK, havacılık, bankacılık ve finans, hazine yönetimi gibi farklı sektörler ve kritik alanlarda, global oyuncuların test süreçlerini başarıyla tamamlamış ve bu sektörlerde güvenilir bir çözüm ortağı haline gelmektedir. TRK Technology’nin bu güçlü yapay zeka altyapısı, DCT Trading’in küresel ticaret stratejilerinde de önemli bir dönüm noktası olacak ve şirketin rekabet gücünü daha da pekiştirecektir.

"Yapay Zeka Tabanlı Teknolojilere Yatırım Yaparak Ne Kadar Doğru Adımlar Attığımıza Yakında Herkes Şahit Olacak"

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “TRK Technology ile yaptığımız ortaklık oransal olarak küçük olsa da, bu yatırımla oluşturacağımız güçlü işbirliği ticaret dünyasında bizi rakiplerimizin önüne geçirecektir. Özellikle A-TRK robotunun emtia tahminleme alanındaki yeteneklerinden yararlanarak, öngördüğümüz kârlılık oranlarının üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Bu iş birliği, sadece ticaretimizde değil, aynı zamanda şirketimizin operasyonel verimliliğinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Yapay zeka tabanlı teknolojilere yatırım yaparak doğru adımlar attığımızı, çok kısa süre içinde sektördeki tüm paydaşlar görüp takdir edecektir.”

Levent Sadık Ahmet ayrıca, bu ortaklığın Pulse Finansal Teknolojiler ve Cotcast.AI ile oluşturdukları sinerjik ekosistemin de önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Uçtan uca çözümlerle yer aldığımız her sektörde ‘oyun kurucu’ olma hedefimize ulaşmak için attığımız adımlar, meyvelerini vermeye başlıyor. Bu süreç, DCT Trading’in küresel ölçekteki büyümesine büyük katkı sağlayacak” dedi.

TRK Technology’nin Ortaklık Hakkındaki Açıklaması

TRK Technology kurucusu Ahmet Büberci ise ortaklıkla ilgili şu ifadeleri kullandı: “DCT Trading ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bir ticari anlaşmadan çok daha fazlasıdır. Dünyada kendini kanıtlamış bir şirketle ortaklık kurmak, geliştirdiğimiz yapay zeka robotlarına olan güvenin bir göstergesi olmuştur. A-TRK ve diğer yapay zeka tabanlı çözümlerimiz, DCT Trading’in büyüme hızını artıracak ve ticaretin her alanında onlara rekabet avantajı sağlayacaktır. Ayrıca, A-TRK robotunun, emtia ticaretinin yanı sıra havacılık, bankacılık ve finans gibi diğer sektörlerde de sağladığı başarılar, bu ortaklığın güçlü temeller üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Bu ortaklık, aynı zamanda global teknoloji ekosistemine olan katkılarımızın da bir simgesi olacaktır.”

Yapay Zeka ve Deep Tech’in Geleceği: DCT Trading’in Vizyonu

DCT Trading, bu stratejik ortaklıkla yalnızca emtia ticaretinde değil, aynı zamanda genel ticaret stratejilerinde de önemli bir dönüşüm hedefliyor. Yapay zeka, veri analitiği ve deep tech çözümleri, şirketin her alanında verimlilik artışı sağlayacak. DCT Trading, teknolojiyi bir adım ileri taşıyarak global pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline gelmeyi planlıyor.

DCT Trading ve TRK Technology arasındaki bu güçlü iş birliği, gelecekte daha fazla ortaklık ve yatırım fırsatının kapısını aralayacak gibi görünüyor. Her iki şirket de, teknolojinin gücünden faydalanarak, sektörlerine öncülük etmeye devam edeceğini belirtiyor.