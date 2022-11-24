DDTECH, Azerbaycan’a teknoloji ihraç edecek

Şirketlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca ürün ve çözümler üretme hedefiyle 2018 yılında kurulan DDTECH, 2 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Türkiye Finans Sektörü Liderler Zirvesi’nde geliştirdiği ürün ve hizmetleri Azerbaycan’ın öncü kurumlarına tanıtacak. Zirve, Türkiye’de geliştirilen bankacılık, sigortacılık ve teknoloji çözümlerinin Azerbaycan’a ihracı konusunda iki ülkenin önde gelen şirketlerini bir araya getirecek.

“Azerbaycan’ın dijital dönüşümüne destek olacağız”

İki yıldır Azerbaycan’ın dijital dönüşümüne yardımcı olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten DDTECH Genel Müdürü Dr. Tanay Evliya, bu sene de DDTECH bünyesinde geliştirilen ürün ve çözümleri Azerbaycan’ın öncü firmaları ile paylaşacaklarını söyledi.

Evliya, “DDTECH’te kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz yerli ve milli çözümleri, sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlayarak gerekli yazılım ve servislerle birleştiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana pazarda farklılaşmak isteyen müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda kardeş Azerbaycan’ın dijital dönüşüm yolculuğunda rol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Sırada Avrupa ve Orta Doğu var

Bugün telekomünikasyon, bankacılık-finans ve hizmet sektörleri olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Evliya, “2023’te yerli teknoloji ihracatımızı Azerbaycan üzerinden Orta Asya’nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de gerçekleştirmek için yatırımlarımıza hız verdik. Bu hedefimizi destekleyici bir adım olarak da Azerbaycan ve Estonya’da birer ofis açtık. Ayrıca İngiltere’de bir ofis kurma çalışmalarımız sürüyor.” şeklinde konuştu.