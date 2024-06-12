DE-CIX araştırdı: Türkiye’de her 10 kişiden 8’i EURO 2024’ü izleyecek

DE-CIX’in geçtiğimiz aylarda Türkiye çapında yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 42’si, turnuvayı hem karasal yayın hem de çevrimiçi streaming platformları aracılığıyla izleyeceğini ifade ediyor. Karasal yayın veya çevrimiçi platformlar fark etmeksizin, EURO 2024 izleme trendlerini ortaya koyan araştırmaya göre kadınlar ve erkekler arasındaki tercih farkları da sonuçlara yansıyor. Maçları kesinlikle izleyeceğini belirten erkek katılımcıların oranı yüzde 89’a çıkarken, kadınlarda ise bu oran yüzde 72.

Futbol meraklıları EURO 2024’ü çevrimiçi streaming üzerinden takip edecek

DE-CIX’in araştırması tüm katılımcılar arasındaki yaklaşık yüzde 20’lik bir kesimin EURO 2024’ün keyfini çevrimiçi streaming yöntemiyle yayın yapan platformlar üzerinden takip edeceğini gözler önüne seriyor. Türkiye’de yapılan araştırmanın sonuçları, EURO 2024’ü yalnızca çevrimiçi streaming hizmet ve uygulamaları üzerinden takip etmeyi düşünen futbolseverlerin hangi cihazları daha çok kullanacağını da içeriyor. Katılımcıların yüzde 47’si turnuvayı internet özellikli TV’ler üzerindeki uygulamalardan takip edeceğini ifade ediyor. Akıllı TV’ler üzerindeki uygulamalar aracılığıyla turnuvayı takip etmek, gençler arasında ise çok daha yaygın. 18-35 yaş grubu kullanıcıların yüzde 52’si, maç keyfini akıllı TV’lerindeki uygulamalar aracılığıyla yaşayacak. Maçları akıllı telefonlarından takip etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 26 olurken, dizüstü veya masaüstü bilgisayarından izleyeceklerin oranı ise yüzde 25.

"Çevrimiçi yayınlar spor müsabakalarının geleceği"

Araştırmanın sonuçları hem genel olarak spor müsabakalarını izleme alışkanlıklarındaki trendleri hem de cihaz tercihlerini ortaya koyarken DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, “Çevrimiçi yayınların, canlı spor müsabakalarının geleceği olduğuna inanıyorum. Canlı yayınları çevrimiçi olarak izleyen spor severler, streaming’in esnekliğinden yararlanarak müsabakaları duraklatabilir, doğrudan önemli anlara atlayabilir ve hareket halindeyken bile maçların nabzını tutabilirler. Gelecekteki turnuvalarda, insanların sürükleyici canlı dijital deneyimleri giderek daha fazla tecrübe edebilmesi için mevcut internet altyapısını yakın geleceğin talepleri doğrultusunda hazırlamamız gerekiyor.” dedi.