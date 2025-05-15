DE-CIX İstanbul lokasyonunda 2020’den bu yana internet veri trafiği üçe katlandı

Dünyanın lider İnternet Değişim Noktası (IX) operatörü DE-CIX, 30’uncu yılını kutladığı bugünlerde, ağlarda, internet veri trafiğinde ve kapasite anlamında çift haneli büyüme kaydettiğini ortaya koyan 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yılı, dünya genelinde bağlı 4.000’den fazla ağ sayısıyla önceki yıla oranla yüzde 10’luk artışla tamamlayan DE-CIX, bağlı müşteri kapasitesinde 170 terabit seviyesine ulaşarak yüzde 20’lik büyümeye imza attı. Peering’den (eşleştirme) gelen, yani ağların doğrudan birbirine bağlantısı üzerinden gerçekleşen küresel zirve veri trafiği, 2024 yılında 2023’e kıyasla yüzde 11’lik artış göstererek neredeyse 25 Tbit/s değerine ulaştı. Şirketin küresel geliri yüzde 8,3 artışla 68,6 milyon euro olarak gerçekleşti. 2024 yılı içerisinde beş yeni İnternet Değişim Noktası daha açan ve Brezilya pazarına girişini duyuran DE-CIX, bugün itibariyle beş kıtada 60 pazarda faaliyet gösteriyor. Şirket, 26 Haziran 2025’te kutlanacak 30’uncu yıl dönümü için hazırlıklarını sürdürüyor.

DE-CIX, dünyanın bazı en önemli İnternet Değişim Noktalarını işletiyor ki bunlar arasında Avrupa’nın en büyüğü olan DE-CIX Frankfurt, ABD’nin kuzeydoğusundaki en büyük IX olan DE-CIX New York, Hindistan’ın en büyük IX’i DE-CIX Mumbai ve Orta Doğu’nun en büyük internet değişimi UAE-IX powered by DE-CIX yer alıyor. Bağlı ağları ve küresel coğrafi kapsamıyla DE-CIX, IX’ler aracılığıyla eşleştirme hizmetleri anlamında dünya çapında benzersiz bir yere sahip. Bu hizmetler arasında toptan ağ eşleştirme, bulut eşleştirme ve uygulama ağı eşleştirmesi bulunuyor. Eşleştirme, ağ operatörleri tarafından veri yollarını optimize etmek ve toplamda interneti meydana getiren dijital içerikler, hizmetler ve uygulamaların performansını ve güvenliğini artırmak amacıyla kullanılıyor. Geleneksel toptan ağ operatörlerine sunduğu hizmetlerin yanı sıra DE-CIX, küresel şirketlere ve Fortune 500 listesindeki kurumlara da kurumsal düzeyde eşleştirme ve birbirine bağlantı hizmetleri sunuyor. Bu sayede DE-CIX, internetin küresel veri akışlarını, dijital ekonomileri ve dijital yaşamı besleyen altyapılar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.

DE-CIX İstanbul: Avrupa ve Orta Doğu’yu birleştiren, sürekli gelişen birbirine bağlantı merkezi

DE-CIX İstanbul’un Avrupa ile Orta Doğu arasındaki bağlantı açısından önemi, güçlü gelişmelerin yaşandığı bir yılın ardından artarak devam ediyor. Bu durum, DE-CIX İstanbul internet değişiminde mevcut olarak bağlı ve bağlayıcı ağların sayısındaki artış sayesinde de açıkça görülüyor. Yıl boyunca trafik alışverişi yapan ASN sayısı yüzde 18,5 gibi kayda değer bir oranda artış gösterdi. DE-CIX İstanbul’da veri trafiği açısından da 2024 yılı etkileyici bir büyümeye sahne oldu. İstanbul’daki IX’te 2024 yılında 726 petabayt’lık hacimde veri alışverişi gerçekleşti ki bu sayı, 2023’ten bu yana yüzde 11’lik bir artışı temsil ediyor. İstanbul’da yoğun saatlerde veri akışı 376 Gbit/s değeriyle zirve yaptı. Bu değer, DE-CIX İstanbul için yeni bir rekoru temsil ederken veri trafiğinin de 2020’ye kıyasla 3 katına çıktığını gösteriyor.

Sıfır gecikme çağında, Deep Edge’de yapay zekâya hazır altyapılar inşa etmek

DE-CIX CEO’su Ivo Ivanov konuyla ilgili açıklamalarında şunları kaydetti: “30’uncu yıl dönümümüzde, yeni internetin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir eşleştirme anlayışının zamanı geldi. Eşleştirme yani bir IX üzerinden doğrudan ağların birbirine bağlanması tüm gelecekteki kullanım senaryoları için yapay zekâya hazır altyapıların oluşturulmasında merkezi bir rol oynayacak. İnternet Değişim Noktalarının büyük ağ yoğunlaşma noktalarında bağlantı sağlamasının yanında, bir sonraki nesil ürün ve hizmetlerde çoklu yapay zekâ çıkarım (inference) işlevselliğini desteklemek üzere Derin Uç’ta (Deep Edge) Yapay Zekâ Değişim Noktalarına da ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle, altyapıda katmanlı bir yaklaşım göreceğiz; hiper-yerel, bölgesel, çok bölgeli ve küresel düzeyler entegre edilecek. DE-CIX olarak, yarının ihtiyaçlarına cevap vermek ve önümüzdeki 30 yıla da yön verecek yenilikler ve eşleştirme mükemmeliyeti için bu vizyonu hayata geçirmeye odaklanıyoruz.”

DE-CIX, 26 Haziran 2025 tarihinde Frankfurt, Almanya’daki ilk İnternet Değişim Noktası’nın (IX) kuruluşunun 30’uncu yılını gururla kutlamaya hazırlanıyor ve bu yalnızca şirketin tarihinde değil, küresel internetin gelişiminde de önemli bir dönüm noktası. Kuruluşunun üzerinden tam 30 yıl geçen bu özel günde, kutlamalar Frankfurt’ta düzenlenecek DE-CIX Küresel Birbirine Bağlantı Zirvesi (Global Interconnection Summit) ile gerçekleşecek. Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri ise, Frankfurt’un da küresel ölçekte önde gelen örneklerinden biri olduğu mevcut ve yükselen Dijital Başkentleri ele alan yeni bir araştırmanın kamuoyuyla paylaşılması olacak.

Öte yandan 2025 yılı, DE-CIX İstanbul lokasyonunun büyümesini ve genel olarak birbirine bağlantı ekosistemine yaptığı değerli katkıyı kutlamak için de iyi bir fırsat çünkü bu yıl, DE-CIX’in 30’uncu yılı olmasının yanı sıra, özel olarak DE-CIX İstanbul’un da 10’uncu yılı olma özelliği taşıyor.