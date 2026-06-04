DE-CIX üç bölgenin bir numarası oldu: İstanbul’da internet trafiği uçuşa geçti

DE-CIX, veri merkezi ve operatör bağımsız İnternet Değişim Noktası işletmecileri arasında dünyadaki lider konumunu daha da güçlendirdi. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan’da birinci sıradaki yerini korurken, Kuzey Amerika’da da konumunu güçlendirerek en büyük üçüncü işletmeci oldu. 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptığını yayınladığı son DE-CIX Faaliyet Raporu’nda ortaya koyan DE-CIX, 2025 boyunca bağlı ağ sayısını yüzde 25 artırarak 4.300’ün üzerine çıkarırken, toplam bağlı kapasitenin ise yüzde 40 yükselerek 220 terabit’e ulaşması dikkat çekti. DE-CIX Frankfurt’ta dünyanın ilk 800 GE müşteri portunun devreye alınması ve dünya genelinde 400 GE port sayısında yüzde 120 büyüme kaydedilmesi, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin internetin temel altyapısında yarattığı kapasite ihtiyacına proaktif şekilde yanıt verme stratejisinin bir göstergesi oldu.

2025 yılında hayata geçirilen stratejik yeni İnternet Değişim Noktaları sayesinde DE-CIX’in küresel erişim alanı, şirketin faaliyetlerinin 30’uncu yılını kutladığı bu dönemde yüzde 10 büyüdü. Bu kapsamda Brezilya’da São Paulo ve Rio de Janeiro’da; Meksika’da Meksiko City ve Querétaro’da, Katar’da Doha’da ve ABD’de Houston’da yeni internet değişim noktaları devreye alındı. Söz konusu yatırımlar, yeni nesil veri trafiği ihtiyaçlarına hazırlık yapılması, düşük gecikmeli veri akışlarının desteklenmesi, bulut altyapılarının büyümesi ve yapay zeka odaklı iş yüklerinin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen küresel stratejinin bir parçası olarak öne çıktı.

DE-CIX istikrarlı büyümesini finansal açıdan da sürdürdü. Şirketin tüm operasyonlarından elde edilen küresel gelirler, 2025 mali yılında 2,3 milyon Euro artarak yüzde 3,3 büyümeyle toplam 70,9 milyon Euro'ya ulaştı.

İnternet trafiğinde yeni zirveler

DE-CIX’in İnternet Değişim Noktaları’ndaki en yüksek trafik değerleri, bağlı ağ sayısındaki ve müşteri kapasitesindeki büyümeyi yansıtarak yıl boyunca güçlü büyüme gösterdi. DE-CIX Frankfurt saniyede 18 terabit sınırını aşarak 18,73 Tbit/s değerinde zirve noktaya ulaştı. DE-CIX Mumbai yüzde 63 büyüyerek 2,76 Tbit/s seviyesine çıkarken, Dubai’deki DE-CIX destekli UAE-IX ise ilk kez 1 terabit eşiğini geçti ve yüzde 35 büyüme kaydetti. DE-CIX New York yüzde 9, DE-CIX Dallas ise yüzde 30 büyüme göstererek yılı 2 Tbit/s seviyesine yaklaşarak tamamladı. DE-CIX Chicago’nun en yüksek trafik değeri yüzde 200 artışla 672 Gbit/s seviyesine ulaşırken, DE-CIX İstanbul da yüzde 40 büyüyerek 530 Gbit/s seviyesine çıktı.

Frankfurt, New York, Dallas ve Singapur’da gerçekleştirilen çekirdek altyapı güncellemeleri, 400 GE ve 800 GE uyumlu kapasitenin geniş çapta devreye alınması ve AI-IX platformunun kullanıma sunulmasıyla birlikte DE-CIX, küresel birbirine bağlantı platformunu geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, otomasyon, ölçeklenebilirlik ve yüksek kapasite odaklı yeniliklerle ilerlerken aynı zamanda küresel ölçekte dayanıklılık ve yüksek performans sağlamaya odaklanıyor. DE-CIX, hizmet olarak birbirine bağlantı modeline geçiş sürecinde API destekli devreye alma süreçlerine, platform otomasyonuna ve genişletilmiş self-servis yeteneklerine yatırım yapıyor. Bu yaklaşım sayesinde birbirine bağlantı hizmetleri daha dinamik, programlanabilir, bulut uyumlu ve yapay zekaya hazır hale geliyor.

İstanbul, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin stratejik bağlantı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor

İstanbul çoğu zaman Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü olarak görülse de bugün Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki veri yönlendirme trafiği açısından kritik bir merkez konumunda bulunuyor. Şehir, Orta Doğu ve Afrika’nın yanı sıra Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa için yüksek kapasiteli doğu-batı birbirine bağlantı geçiş noktası ve bulut merkezi işlevi görüyor. 2025 yılında 10’uncu yılını kutlayan DE-CIX İstanbul, Türkiye’nin ilk AWS bulut erişim noktasını devreye alarak bölgedeki bulut ekosisteminin büyümesinde önemli bir rol üstlendi. İnternet Değişim Noktası, 2025 itibariyle saniyede 500 Gbit’i aşan zirve trafik seviyesine ve yaklaşık 70 bağlı ağa ulaştı. DE-CIX İstanbul için 2030’a kadar bu rakamların iki katına çıkması da öngörüler arasında yer alıyor. DE-CIX İstanbul’daki toplam müşteri bant genişliği ise 3 terabit’in üzerinde.

DE-CIX Orta Doğu Bölge Direktörü Bülent Şen konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “DE-CIX bugün Orta Doğu’da beş ülkede faaliyet gösteriyor ve bölgedeki en büyük beş İnternet Değişim Noktasından dördünü bünyesinde barındırıyor. Orta Doğu’daki birbirine bağlantı talebi yalnızca standart eşleştirme hizmetleri için değil, bulut bağlantısı ve MAPS gibi kurumsal hizmetler için de güçlü şekilde büyümeyi sürdürüyor. Bölgeden Avrupa’ya ve dünyanın geri kalanına sağlanan bağlantı, DE-CIX’in küresel platformunun sunduğu en önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.”

Yapay zekaya hazır altyapının temelleri atılıyor

Konuyla ilgili açıklamalar yapan DE-CIX CEO’su Ivo Ivanov ise şunları belirtiyor:

“Çoğu ağ henüz terabit ölçeğinde ve gerçek zamanlı yapay zeka trafiğine hazırlık yapmadan önce biz bu altyapıyı kurmaya başlamıştık. Bugün bulunduğumuz nokta da bunun bir yansıması. Herkes artık yapay zekanın başarısının yalnızca algoritmalarla değil, zekanın gerçek zamanlı hareket etmesini, ölçeklenmesini ve çalışmasını sağlayan altyapıyla belirleneceğinin farkına varıyor. Yapay zeka odaklı uygulamalar sektörleri ve toplumları dönüştürürken internet de yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde gecikme, kapasite ve yakınlık her zamankinden daha önemli hale geliyor. DE-CIX olarak bu dönüşümü yüksek kapasiteli portlardaki hızlı artışta, terabit ölçeğindeki değişim noktalarına geçişte ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda ağ yoğunluğunun hızlanmasında görüyoruz. Ağları birbirine bağlayarak ve erişim alanımızı daha fazla uç noktaya genişleterek, mevcut ve gelecekteki yapay zeka kullanım senaryolarının ihtiyaç duyacağı gerçek zamanlı veri alışverişi için gerekli olan tarafsız ve dayanıklı temeli oluşturuyoruz.”

DE-CIX, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya’da toplam 60 noktada birbirine bağlantı hizmetleri sunuyor. Dünya genelinde 600’den fazla şehirdeki veri merkezlerinden erişilebilen DE-CIX, bugün 100’den fazla ülkeden binlerce ağ operatörünü, internet servis sağlayıcısını, içerik sağlayıcısını ve kurumsal ağı birbirine bağlıyor. Şirket ayrıca eşleştirme, bulut ve yapay zeka bağlantısı başta olmak üzere farklı birbirine bağlantı hizmetleri sunuyor.

DE-CIX Frankfurt, yılda 48 eksabaytı aşan veri hacmi ve yaklaşık 1.100 bağlı ağıyla dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktalarından biri konumunda.