Decathlon, Asset’in gümrük yazılımını merkezine taşıdı

Takip Et

AYSEL YÜCEL

Asset Global Logistics Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Tekin, Asset Global Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uzun ve Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Gökhan Kosovalı grubun yeni projelerini ve yatırım gündemini EKONOMİ'ye anlattı. Türkiye'nin önde gelen lojistik gruplarından Asset Global Logistic Integration, bir yandan küresel büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, diğer yandan gümrükleme alanında da ses getiren bir projeye imza attı. Grubun gümrük müşavirliği şirketi tarafından geliştirilen Asset Optimus yazılımı, Fransız perakende devlerinden Decathlon'un merkezine taşındı.

Lojistiğin farklı alanlarında hizmet sunan Asset'in gümrük müşavirliği tarafında 2 bin 200 firma arasından ilk 10'da yer aldığına vurgu yapan grup yöneticileri, Sanko Holding, Doğan Holding, Flo, Decathlon, LCW, Aksança, Sephora, Galata Wind gibi 10'larca farklı alanda yüzlerce firmaya hizmet sunduklarını belirtti. Şirket, Türkiye çapında 23 ilde 110 gümrük idaresinde hizmet veriyor. Asset yöneticileri, gümrük müşavirliği alanında adeta bir IT şirketi gibi hizmet vererek fark yarattıklarının altını çiziyor. Asset Global Logistics Yönetim Kurulu Başkanvekili Uğur Tekin tarafından yaklaşık 9 yıl önce ilk tohumları atılan Asset Optimus yazılımı, geçen sürede müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şirketin IT ekibi tarafından geliştirilmiş. Bugün bu yazılım Asset'in ulusal ve uluslararası müşterileri tarafından kullanılıyor. 450'ye yakın kişinin çalıştığı gümrük şirketinde 15 kişilik bir IT ekibi bulunuyor.

Yakın bir dönemde ödül de alan Asset Optimus yazılımının maliyet ve süreç analizleri ile müşterilere destek sunduğunu ifade eden Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müürü Gökhan Kosovalı firmalara önemli avantajlar sağlayan bu yazılımı ücretsiz olarak sunduklarını söyledi. Müşteriler bu yazılım sayesinde kendi yaptıkları işlerle ilgili 100'den fazla rapor alabiliyor, istedikleri rapor formatlarını oluşturabiliyor. Kosovalı, “15 kişilik bir yazılım ekibi bir gümrük şirketi için bu çok yüksek bir rakam. Ama yaptığımız işin yazılım ve IT boyutuna temas eden çok tarafı var. Çünkü binlerce gümrük beyanı yapıyoruz. Hem ithalatta hem ihracatta. Ve bunların hepsi 10'larca 100'lerce farklı kalem eşya olabiliyor. Her birinin menşei ya da vergi oranları, tabii olduğu gümrük vs. farklı. O kadar detay var ki, bu veriler, bizim sistemimizde depolanıyor. Daha sonra Optimus yazılımımızla firmaların maliyet muhasebesi sistemlerine otomatik olarak aktarılıyor" diye konuştu.

"İki kişi Fransa'ya transfer oldu"

Asset Optimus için her müşteriye ayrı bir ekran oluşturuluyor. Asset'in bu yazılımı Decathlon'un Fransa'daki merkezinin de dikkatini çekiyor. Fransız şirket dünyada ilk defa IT ekibini yurtdışına

yolluyor. Fransa'dan gelen 28 kişilik IT ekibi, 2 gün kaldıkları boyunca Asset'in yazılımını incelemiş. Ardından yazılımı globale taşıyacak bir projeyi merkeze sunmuş. Uğur Tekin, globale taşınan yazılımın hala kullanıldığını ifade ederken, “Optimus'un Decatlon'un yıldız projesi olduğunu öğrendik. Decathlon Türkiye'de çalışan iki kişi de bu yazılımın globale tanıtılmasının ardından Fransa'daki merkeze transfer olmuş.

Peki, Asset Optimus yazılımı ile gümrük süreçlerinde nasıl bir fark yaratıyor? Bu konuda yazılımın mimarı Asset Yönetim Kurulu Başkanvekili Uğur Tekin, şu açıklamayı yapıyor: “Decathlon mağazasına girdiniz, içinde gıda takviyesinden kıyafet ve çadır malzemesine kadar yüzlerce farklı ürün gamı var. Her birinin menşe ülkesi ayrı. Vergi oranı ayrı, kiminde ÖTV kiminde ilave gümrük vergisi var. Mesela ürün yurt dışından 100 bin dolara geldi. Malın bedeli gümrük işlemlerinin ardından 140 bin dolara çıktı. Yüzde 40 bir gümrük maliyeti söz konsu oldu yani. Mesela katalogda gümrük vergisi sıfır, KDV yüzde 10. Bardakta yüzde 2.7 gümrük vergisi yüzde 20 KDV var. Ya da tablette yüzde 20 ÖTV yüzde 20 KDV söz konusu. Yani hepsinde oranlar farklı. Biz hepsini aynı anda değerlendiren bir yazılım

yaptık. Ayrıca mesela ürün aynı ama menşeleri farklı olduğu için vergi oranı değişiyor. Mesela top… Aynı ürün İtalya'dan Çin^den ve Vietnam'dan geliyor. Biz diyoruz ki, aynı ürün ama farklı menşeilere göre senin girdi maliyetlerin fark yaratıyor. O kadar inanılmaz bir verimlilik analizi çıkarıyoruz ki bu yazılımla Türkiye'de yüzde 10-12 vergisel avantaj sunabiliyoruz mesela. Bunu duyan müşterinin gözleri parlıyor."

"Danışmanlık hizmeti de sunuyor"

Asset, gümrükleme alanında danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Asset Global Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uzun, bir firmanın yasal prosedürde kalarak riski nasıl yönetmesi gerektiği konusunda büyük destek olduklarını belirtirken, “Artık gümrük müşavirliği şirketleri için süreçler sadece eşyanın ihracı ve ithali işlemlerinden ibaret değil. Sektörel gümrük denetimleri, bakanlığa yapılan beyanlar firmaların muhasebe kayıtlarıyla uyumu, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) gibi farklı süreçler var” dedi.

Asset olarak, 27 büyük firmanın YYS süreçlerinde rol aldıklarını ifade eden Uzun, son olarak spor perakende devi Decathlon Türkiye'nin YSS sertifikası aldığını aktardı.

AZERBAYCAN VE ABD’YE YATIRIM YOLDA

Lojistiğin birçok farklı alanında hizmet sunan Asset Global Logistic, alanında küresel bir şirket olma hedefiyle 2022 yılında yatırımlarını hızlandırmış, her kıtada kendi hub operasyon merkezleri ile hizmet verme planları doğrultusunda Almanya’da ofis açmıştı. Avrupa’ya yaptıkları toplam dağıtımın yüzde 95’ini kendi acente ve hub’ları kanalıyla gerçekleştiren şirket, geçen yıl Köln’de depo açmıştı. Köln’deki deposu aracılığı ile Avrupa’ya hızlı kargo hizmeti sunan Asset, Köln’deki 2.500 m2 olan depolama alanını 5 bin m2’ye çıkarmayı planlıyor. Bu depodan e-ticaret devlerine Trendyol, Hepsi Burada, Modanisa gibi şirketlere hizmet veriliyor. Şirket ekspres kurye hizmetinde geçen yıl Almanya’da tonaj olarak ülkenin yerli lojtik devi DHL geçmiş. Geçen yıl İtalya’ya da yatırım yapan Asset, yakın zamanda Azerbaycan’da ve 2024’te de ABD’de depo yatırımları yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Sosyal sorumluk eğitim alanlarında da önemli çalışmalar yapıyor.