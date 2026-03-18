Dededen toruna: Yüceloğlu Petrol’ün 90 yıllık yolculuğu

Akaryakıt sektörüne giriş hikâyeniz nasıl başladı?

Akaryakıtla uğraş bizim geçmişten gelen bir aile işimiz. Yani dedem Mehmet Yüceloğlu’nun Trabzon’dan gemiye binip İstanbul’a giderken Samsun’da kalan ve Samsun’ da devam eden hikâye. Dedem bir şekilde akaryakıt işi ile kesişiyor ve Samsun’da ve böyle başlıyor. 90 yıla yakın süredir de bizler onun izinden giderek halen ailece devam ediyoruz. Bugün de ben babam İsmet Yüceoğlu’ndan devralarak üçüncü kuşak yönetici olarak işin başındayım.

Sektörü çocukluk yıllarınızla kıyasladığınız en büyük fark nedir?

Yıllar içinde her sektör gibi bizim sektörümüzde büyük bir değişim ve gelişim yaşandı. Çocukluk yılları akaryakıt istasyon istasyonları geçen birisi olarak bu değişimi şöyle özetleyebilirim. Buralar geçmişte sadece yakıt alınan, araçların yağlama, yıkamasının yapıldığı yerlerdi. Şimdi ise çok değişti. Günümüzde akaryakıt istasyonları bir yaşam alanına döndü. Yakıt satma yanında oto yıkama hizmetleri, market. Yiyecek içecek, cafe, elektrik şarj üniteleri gibi birçok hizmetin sunulduğu bir merkeze dönüştü.

İki şubeye ulaşma süreciniz nasıl gelişti?

Samsun’da ilk şubemiz Hançerli Mahallesi Buğday pazarında kuruldu. Ve şuan içinde bulunduğumuz istasyon 75 yıldır aynı yerinde kesintisiz olarak Samsun halkına hizmet veriyor. Bunun yanında ülkemizin ve şehrimizin büyümesine paralel olarak artan nüfus ve araç sayısı ikinci bir yatırımı zorunlu kıldı. Böyle olunca aile olarak ikinci şubemizi açmaya karar verdik ve 1975 yılında Atakum şubemizi açarak halkımızın hizmetine sunduk.

Akaryakıt fiyatlarının yıllar içindeki değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de akaryakıtta fiyatından daha fazla vergi var. Ve bu vergi payı her geçen gün artıyor Öyle ki ben artık Akaryakıt İstasyonları buğun nevi birer Vergi Dairesine dönüştü diyorum. Açıklamak gerekirse şuan 60 TL olan akaryakıt fiyatı içindeki vergi oranı 35 lira. Yani 25 lira yakıtın kendi fiyatı. Bu nedenle vergi dairesi gibiyiz diyorum. Tüm gün gelen araçlardan resmen vergi topluyoruz. Öte yandan bu fiyatlamanın dünyada ki örneklerine baktığımızda şu anki döviz kuruyla ülkemizde yakıt fiyatı Avrupa ve ABD’den ucuz kaldı. Normalde kur daha yüksek olsaydı bir litre yakıt 2 dolar üzerinde olurdu. Şuan bir doların biraz üzerinde

Fiyatlarındaki dalgalanmalar işinizi nasıl etkiliyor?

Döviz kurunda yaşanan her dalgalanma kuşkusuz her sektör de olduğu bizim sektörü de olumsuz etkiliyor. Fiyatlama sürekli aşağı ya da yukarı doğru değiştiriyor. Stok maliyetlerini etkiliyor. Bu sektörde diğer piyasalardan bağımsız değil. Elbette yaşanan her şey bizleri de olumlu veya olumsuz olarak etkiliyor. Maliyetler çok ağır 24 saat hizmet verilen bir yerde çok düşük karla ama ağır maliyetlerle çalışıyoruz.

En büyük maliyet kalemliniz nedir?

Enflasyon hayat pahalılığı bizi de vuruyor. Özellikle enflasyon maliyetlerimizi çok ciddi bir şekilde etkileyen önemli bir unsur. Aynı şekilde faizde öyle. Kredi faizlerinin yüksek olması, kredi komisyonlarını da çok yüksek hale getiriyor. Elektrik, su, personel gibi giderler maliyetlerimizi çok artırıyor. Ama kar oranımız aynı oranda artmıyor. Kar oranları kesinlikle yeterli değil. Öyle ki bugün pek çok istasyon zor şartlarda maliyetine çalışıyor diyebiliriz. Özellikle kredi kartı komisyonları yüzde üçü geçen oranda. Banka komisyonları en büyük giderlerimizden. Meslek örgütleri bunun için bir çalışma yaptılar ama yeterli sonuç alındığını söylenemez. PUİS’in de bu konuda büyük uğraşları oldu ancak onlarda bir yere kadar mücadele verebiliyorlar. Ayrıca şuan devletin uyguladığı vergi oranları çok yüksek bu da işverenleri zorlayan bir durum.

Yıllar içinde müşteri profiliniz nasıl değişti?

Müşteri profilimiz de yıllar içinde elbette çok değişti. Örnek vermek gerekirse tamamen erkek müşteriden artık bayan müşteriye geçtik. Kadın müşteri sayımız çok arttı. Kadın sürücülerin artması trafikte nezaketi ve saygınlığı daha artırdı diye düşünüyorum. Bu arada bir tespitte bulunacak olursak istasyonlara göre, kadın müşterilerimiz erkeklere oranla daha iyi. Şöyle ki erkek müşteri bir benzin alıp giderken bayan müşterilerimiz market alış verişini daha fazla yapıyorlar.

Elektrikli araçların yaygınlaşması sizi nasıl etkiliyor?

Elektrikli araç sayısının son yılarda artıyor olması elbette sektörde bizleri de direk olarak etkileyen bir unsur. Geçtiğimiz sene 2025 yılında 120 bin adette yakın elektrikli araç satılmış. Neredeyse satılan otomobillerin yüzde 10’una denk gelen bir rakam. Bu çok hızlı bir değişim. Yaşanan bu değişime akaryakıt istasyonları da bir şekilde ayak uydurmak zorunda kalıyor. Yüceloğlu olarak bizde bir şubemizde bu yönde yatırımızı yaptık. Çünkü bundan kaçış yok. Gelişen şartlara bir şekilde ayak uydurmak zorundasınız. Bizde bu alana önceki yıl 5,5 milyon lira tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. Çok hızlı büyüyen bir iş dalı ama ne olacağı konusunda acaba var. Yani hızlı büyüyor ama kalıcı olacak mı? Pek emin değiliz. Öte yandan akaryakıt istasyonları ve bayiler artık akaryakıt dışı gelirlere odaklanmış durumdalar. Çünkü düşük kar marjı sektörü buraya çeviriyor. Akaryakıt dışı gelirler çok yakın zamanda daha fazla boyuta gelebilir. Yani market gelirleri, Oto yıkama, elektrikli şarj, cafe hizmetleri işin hizmet yanı büyük daha da gelişecek.

Gelecekte nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz? Sektöre yatırım yapılmasını önerir misiniz?

Gelecek 10 yıl içinde bu sektörün çok büyük bir değişime uğrayacağını düşünüyorum, Akaryakıt satışının ikinci planda olduğu daha çok market gibi yakıt dışı gelirleri daha önemli ve ön planda tutan bir şekillenmenin olacağına inanıyorum. Öte yandan doğruyu söylemek gerekirse bu iş koluna yatırımı pek tavsiye etmem. Açıkçası bu alana yatırım yapmak çok maliyetli bir iş. Bugün standart bir akaryakıt istasyonunun sadece altyapı kurulumu 1 milyon dolar üzerinde. Yani sadece pompası, tankı altyapısı binası gibi şeyler. Çok ciddi bir yatırım ve rakamda arsa payı filan da yok. Ekonomik olarak baktığınızda bu yatırımın geri dönüş süreci çok uzun 15 yılı aşan bir dönüşümden söz ediyoruz. Hal böyle olunca pek tavsiye edilecek bir yatırım değil. Bu çok geleneksel bir iş kolu. Bizde dedemizden gelen bir meslek ve 90 yıldır için olduğumuz için bugün sektördeyiz. Artık gelecek nesiler daha çok teknoloji ve yapay zeka ile daha farklı işlerde yer almalı. Bu sektöre gelmeleri çok akıllıca değil.

Hiç bırakmayı düşündüğünüz dönem oldu mu?

Ben çocukluğumdan bu işin içindeyim. Bu istasyonda büyüdüm diyebilirim. Ama Üniversite hayatımdan sonra profesyonel olarak çalışıyorum. İşimin başındayım ve severek yapıyorum ve hiçte bırakmayı düşünmedim. Bu meslekte beni çok durulandıran şey. 24 saat bir kamu görevi gibi vatandaşımıza hizmet ediyor, yardımcı oluyoruz. Gerektiğinde olumsuz bir durumda kadınların ve çocukların sığındığı bir güvenli alan olmak işin en gurur verici tarafı. Bugün bir kişi aracı arıza yapsa yolda kalsa sığındığı ilk yer benzin istasyonu olur. Bu nedenle işimi severek ve isteyerek yapıyorum. Samsun’da kurulu iki istasyonumuz ve yaklaşık 40 çalışanımızla 24 saat kesintisiz olarak halkımıza hizmet etmenin gururunu taşıyoruz.

Yanı başımızda devam eden savaş sizi nasıl etkiledi?

28 Şubatta İran’a yönelik başlayan savaş ve gidişatındaki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Petrol tesislerinin bombalanması, Hürmüz Boğazının kapanması gibi durumlardan dolayı akaryakıt sektörü olarak ilk biz etkileneceğiz. Bu etkilenmenin ilk aşaması pompa fiyatlarındaki artış olacak ve devamında savaşın uzaması halinde ise ikmal ve tedarik anlamında sorunlar yaşanacak. İlk etapta ekonomi yönetimi akaryakıt pompa fiyatlarını zamlardan korumak adına eşel mobil sistemini devreye aldı yani bu devletin zamları ÖTV vergisinden sübvanse etmesi anlamına geliyor. Şu an bu devreye alındığı için pompa fiyatlarında çok sert bir zam hareketi yansımadı. Ancak savaş uzadığı ve petrol fiyatları artmaya devam ettiği, devletin finanse edeceği vergi miktarı tükendiği takdirde fiyatlar çok artacaktır. Bu da hem bütün sektörlere hem de vatandaşa yansıyacaktır. Yani hem devlet hem piyasa hem de vatandaşlarımız açısından zor bir süreç. Türk milleti olarak bu savaşın bir an önce sona ermesi bizim lehimize olacaktır.