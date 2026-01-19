Dedeman Zonguldak 60 ülke insanına hizmet sunuyor

Bölgenin beş yıldızlı tek tesisi olan Dedeman Zonguldak, sunduğu hizmetle kent turizmine ciddi katkı sağlıyor. Yılı yüzde 75 doluluk oranıyla kapattıklarını belirten Dedeman Zonguldak Genel Müdürü Atilla Manav, “Yerli misafirlerimizin yanı sıra çeşitli nedenlerle şehrimize gelen yaklaşık 60 ülke vatandaşına verdiğimiz hizmetle bölge turizmine katkı sunuyoruz” dedi.

Dedeman Zonguldak, 204 oda ve 330 yatak kapasitesi, sağladığı ekonomik katma değer, istihdam olanakları, sunduğu üstün hizmet kalitesi ve devlete ödediği vergiyle şehrin en değerli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Genel Müdür Manav, “Bugün her biri kendi alanında deneyimli 98 personelimizle yaklaşık 60 ülkeden gelen konuklara hizmet veriyoruz. 2026’da hedefimiz stajyerler hariç çalışan sayımızı 103’e çıkararak müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizi sürdürmek ve yine yüzde 75 doluluk oranı ile çalışmak. Finansal hedeflerimizde ise yüzde 26-28 artış planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Filyos Projesi konaklama sektörünü hareketlendirecek

Dedeman Zonguldak’ın bir şehir oteli olduğunu vurgulayan Manav, tesisin ağırlıklı olarak şirket ve grup müşterilerine hizmet verdiğini söyledi. 2022’den bu yana Filyos Gaz Projesi ve bölgenin sanayi bölgesi ilan edilmesiyle özellikle yurt dışından gelen mühendis ve proje yöneticilerinin oteli tercih ettiğini belirten Manav, şunları ekledi:

“Zonguldak turizmi açısından bakıldığında konaklayabilecek yeterli kapasite ve kaliteli otel sayısı oldukça sınırlı. Filyos Projesi’nden daha fazla pay almak için tek dezavantajımız mesafe farkı. Ancak 2027’ye kadar tamamlanacak tüneller sayesinde Zonguldak-Filyos arası 50 dakikadan 15 dakikaya inecek. Ulaşım kolaylaştığında bölgedeki konaklama sektörü hareketlenecek ve yeni yatırımlar gündeme gelecektir.”

Manav, Zonguldak’taki yeni yatırımların büyük ölçüde Filyos Projesi ile bağlantılı olduğunu vurguladı: “Kentteki mevcut 1.200 yatak kapasitesi, iş ve turizm amaçlı gelenleri karşılamaya yeterli. Bizim otelimiz Filyos Projesi öncesinde 15 ülkeden misafir ağırlarken, şimdi yaklaşık 60 ülkeden konuklara hizmet veriyoruz.”

Ülkemizde konaklama sektörünün en büyük sorununun plansız büyüme olduğunu belirten Manav, Karadeniz’de Trabzon’un bu duruma örnek olduğunu söyledi: “Trabzon bir dönem yoğun Arap turizmi yaşadı, ama şu anda oteller yeterince dolmuyor. Bu tür plansız büyüme tüm şehirlerde önlenmeli. Zonguldak 480 bin nüfuslu bir kent; üç yeni beş yıldızlı otel gelse, bu durum Trabzon’daki gibi sorun yaratabilir.”

Zonguldak kendi markasını oluşturarak öne çıkmalı

Dedeman Otel’in kent turizmine ciddi destek verdiğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirten Manav, Zonguldak’ın kendi markasını oluşturması gerektiğini vurguladı: “Bölgemize tur düzenleyen şirketler görsellerle otelimizi pazarlayarak insanları buraya çekiyor, ama bu yeterli değil. Türkiye’de markalaşmayı en iyi başaran şehir Kayseri oldu. Erciyes’i çok iyi pazarladılar ve Palandöken’i geride bıraktılar. Zonguldak’ın da benzer şekilde kendi markasını yaratması gerekiyor.”

Manav, Turizm Meslek Yasası’nın çıkarılması gerektiğini de belirterek, esnek çalışma kurallarıyla işletmelerin rahatlatılması gerektiğini söyledi: “Turizm sektöründe de diğer meslekler gibi eğitim şartı olmalı. Herkes turizmci olamaz; bu bir yaşam biçimi. Mevcut durumda sektörde deneyim ve eğitim fark etmeksizin herkes üst pozisyonlara gelebiliyor. Bunun için bir yasal düzenleme şart.”