DeepSeek 7 milyar dolarlık yatırımın ardından yeni fon için küresel piyasada harekete geçti

Şirketin bu kadar kısa süre içinde tekrar masaya oturması, sektördeki büyüme hızının ve rekabetin ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. DeepSeek, rakiplerinin önüne geçmek ve açık kaynaklı yapay zeka modellerindeki hakimiyetini korumak için finansal gücünü maksimuma çıkarmayı hedefliyor. Bilgilere göre talep edilen yeni kaynak, tamamen altyapı yatırımlarına harcanacak.

Dev çip altyapısı ve Ar-Ge yatırımları

Gelişmiş büyük dil modellerinin eğitimi ve küresel sunucu ağının kesintisiz çalışması için milyarlarca dolarlık donanım yatırımı yapılması gerekiyor. Şirket, yapay zeka dünyasındaki pazar payını rakiplerine kaptırmamak adına Ar-Ge çalışmalarına hiç ara vermeden devam etmek istiyor. Bu agresif büyüme stratejisi, küresel risk sermayesi şirketlerinin de yoğun ilgisini çekiyor.

Yatırımcılar masada sıraya girdi

ABD'li ve Asyalı dev yatırım grupları, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelinden pay alabilmek için şimdiden gizli müzakerelere başladı. DeepSeek'in mali kaynaklarını bu hızla büyütmesi, sektördeki diğer aktörlerin de stratejilerini revize etmesine yol açıyor. Bu turun sonunda şirketin piyasa değerinin katlanarak artması ve yapay zeka ligindeki dengeleri tamamen değiştirmesi bekleniyor.