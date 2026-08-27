DeepSeek’in geliri 7 ayda 10 kat arttı

OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin üst modellerine yakın bir performansı çok daha düşük maliyete sunan DeepSeek V4 Flash, özellikle geliştiriciler arasında tercih edilen model hâline geldi. V4 Flash ile yakalanan bu başarı, şirketin gelirlerini katladı.

The Information tarafından aktarılan bilgilere göre, DeepSeek'ın 2026'nın ilk yedi ayındaki geliri 475 milyon yuana (yaklaşık 70 milyon dolar) ulaştı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 10 katlık bir artış anlamına geliyor.

Şirket yapay zekâ modellerini daha da geliştirmeye ve elinin altındaki AI altyapısını daha da büyütmeye odaklandığı için aynı dönemde yaklaşık 715 milyon yuanlık da zarar yazıldı.

Donanımhaber'in aktardığına göre DeepSeek, yakında yeni bir yatırım turu başlatarak 50 milyar yuan fon toplamayı planlıyor. Şirketin bu yeni yatırım turu sırasındaki değerlemesinin yaklaşık 500 milyar yuan üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Yani şirkete yaklaşık 75 milyar dolar değer biçilip, yatırımcılar bu değerleme üzerinden şirkete dâhil edilecek.