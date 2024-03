DeFacto, ‘CEO Water Mandate’ ile su taahhütlerini global platforma taşıdı

Takip Et

DeFacto, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin girişimlerinden olan CEO Water Mandate'i imzaladı. Böylece marka, CEO Water Mandate'i imzalayarak su taahhütlerini global platforma taşıdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DeFacto Ürün ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Rahmi Say, suyun değerini bilen ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çabalayan bir marka olduklarını söyledi. Kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için çalışmalar yürüten CEO Water Mandate'in imzacıları arasında yerlerini aldıklarını belirten Say, “Su kullanımını minimize eden ve ekolojik ayak izini azaltan üretim tekniklerine olan bağlılığımızı sürdürerek, doğaya saygılı üretim süreçleriyle ürünler sunmaya devam ederken Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate imzacıları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz"

Kuruluş felsefeleri doğrultusunda DeFacto olarak bugüne kadar pek çok önemli küresel soruna yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Say, şunları kaydetti: "Su verimliliği ve atık su yönetimi konusunda da koleksiyonlarımızın tasarım aşamasından itibaren su kaynaklarını koruma bakış açısıyla, çevre dostu üretim teknikleri uyguluyoruz. Sertifikalı LENZING, ECOVERO Viscose, EURPOEAN FLAX keten, geri dönüştürülmüş kumaşlar gibi daha az su tükettiği sertifikalandırılmış malzemeler kullanıyoruz. Naturel Dye-Ficus ve Wiser Wash gibi koleksiyonlarımızla yüzde 80'in üzerinde su tasarrufu sağlıyoruz. Su yönetiminin geliştirilmesi için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında bu alanda imzacı olmanın gururunu taşıyoruz. Şirketlerin iyi uygulamaları paylaşmaları, kıtlık, suya ve sanitasyona erişimle ilgili acil su sorunlarına çözüm bulmak için ortaklık kurmalarını sağlayan böylesine önemli bir platformun parçası olmanın bizi bu alanda daha da büyük başarılara taşıyacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz."

“Koleksiyonlarımızın her aşamasında su tüketimini azaltmak için çalışıyoruz”

Say, "22 Mart Dünya Su Günü" kapsamında DeFacto'nun su alanında attığı adımlarla koleksiyonlarının her aşamasında su tüketimini azaltmak için çalıştıklarını aktardı. Yeni koleksiyonlarında doğayı korumayı hedeflediklerini vurgulayan Say, devamında şunları kaydetti: "Bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle ortaya çıkan killerden üretilen doğal renklerle boyanmış Ficus Koleksiyonlarımızla yüzde 88 su tasarrufu yaparak geleceği ve doğayı koruma amacı güdüyoruz. Ayrıca Wiser Wash koleksiyonumuzla daha sürdürülebilir denim ortaya çıkarıyor, ekolojik ve su ayak izini azaltarak çalışma koşullarının iyileşmesi için üretim sürecini kısaltıyoruz. Özel işlem süreci ve teknoloji sayesinde, istenen sonucu etkilemeden yıkama işlemi sırasında su tüketimini önemli ölçüde azaltılıyor. Bir kot pantolonu ağartmak için normalde 16 litre su gerekirken, bu işlem bu miktarı sadece bir bardak suya indiriyor. Geleneksel denime oranla yüzde 80 su tasarrufu sağlarken yüzde 59 iklim değişikliğine sebep olan etkileri azaltıyoruz. Bu projemizle 2023 yılında 2500'e yakın kişinin günlük su ihtiyacı kadar su tasarrufu sağlandı."