Defacto, iki kadın giyim markasını bünyesine katıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye’de 322 olmak üzere dünya genelinde 500’den fazla mağazası bulunan DeFacto, satın alma kapsamında ilk olarak eşarp ve şal sektörünün öne çıkan markalarından Fresh Scarf ile anlaşmaya vardı. Zeytinburnu merkezli şirketle geçtiğimiz aylarda ortak bir koleksiyon tanıtımı gerçekleştiren DeFacto, bu satın almayla birlikte söz konusu ürün grubundaki üretim faaliyetlerine de adım atmış oldu.

Şirketin ikinci satın alma hamlesi ise kadın giyim, çanta ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren Manuka Tekstil oldu. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre DeFacto, iki kadın giyim markasını aynı dönemde bünyesine katmış oldu.

İki markanın arkasında aynı girişimci kardeşler var

Fresh Scarf ve Manuka markalarının kurucuları, Sümeyye ve Feride Kubur kardeşler. Dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden büyüttükleri markalardan Fresh Scarf’ı 2016 yılında hayata geçiren kardeşler, 2019 yılında ise Manuka markasını ticari faaliyetlerine dahil etti.

İki marka farklı ürün gruplarına odaklanıyor. Fresh Scarf, ağırlıklı olarak şal ve eşarp ürünleriyle öne çıkarken Manuka; kadın giyim ürünlerinin yanı sıra çanta ve aksesuar kategorilerinde faaliyet gösteriyor.

Manuka’nın Adana, Bursa, Ankara ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu şehirlerde toplam 20 mağazası bulunuyor. Fresh Scarf ise 16 mağazayla faaliyet gösteriyor. Satın alma işlemleriyle birlikte her iki markanın kontrolü DeFacto’ya geçmiş olacak.