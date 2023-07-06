DeFacto’nun sürdürülebilirlik çalışmalarına uluslararası ödül

DeFacto ‘Yılın Sürdürebilir Perakendecisi’ seçildi. DeFacto’nun sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları İngiltere’nin küresel dergilerinden Retail and Leisure International tarafından ödüllendirildi.

Londra’da düzenlenen Global RLI Awards 2023’de ‘Yılın Sürdürebilir Perakendecisi’ ödülünün sahibi DeFacto oldu. DeFacto adına ödülü sürdürülebilirlik ekibiyle birlikte CEO İhsan Ateş aldı.

DeFacto’nun söz konusu ödülü kazanmasında, hayata geçirdiği Zeytin Derisi, Elma Derisi gibi sürdürülebilir koleksiyonlar, çevre dostu projeleri ve geleceğe dönük stratejilerin açıklandığı sürdürülebilirlik raporunun etkili olduğu belirtildi.

“Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi” ödülü; DeFacto’nun küresel marka yolculuğunu tescilleyen ve sürdürebilirlik konusundaki hassasiyetinin altını çizen bir ödül olma özelliğini de taşıyor.

DeFacto’nun 2030 hedefleri arasında hazır giyim koleksiyonlarının yüzde 90’ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izinin yüzde 55 oranında azaltılması bulunuyor. Şirket, 2050 yılında ise emisyonlarını sıfırlayarak ‘İklim Pozitif’ marka olmayı hedefliyor.