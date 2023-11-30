DeFacto’ya ‘Türkiye’nin En Mutlu İşyeri’ ödülü

DeFacto, müşterilerinin yanı sıra çalışanlarına yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Çalışanları için sunduğu uygulamalar, uzaktan çalışma modelleri ve teknoloji dönüşümüyle kendine özgü bir iş kültürü yaratan marka, çalışan memnuniyeti alanında Türkiye’nin en iyi şirketleri arasındaki yerini koruyor.

Happy Place to Work tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri’ araştırması kapsamında DeFacto, çalışanlarının verdiği oylar ve kapsamlı bir insan kaynakları değerlendirmesi sonucunda giyim sektöründe yine en yüksek puanı alarak ödülün sahibi oldu.

DeFacto, Happy Place to Work Araştırma Eğitim Danışmanlık ile Capital Dergisi işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın ilk aşamasında çalışan anketinde yüksek bir başarı elde etti. Araştırmanın ikinci aşamada ise insan kaynakları değerlendirmesinde gösterdiği performansla ‘Türkiye’nin En Mutlu İşyeri’ ödülünü almaya hak kazandı.

Kurulduğu ilk günden itibaren çalışanlarının mutluluğunu artıracak uygulamalara imza atan DeFacto’nun departmanları arasında 10 yılı aşkın süredir Mutluluk Müdürlüğü de bulunuyor.

Mutluluk Müdürlüğü departmanı tarafından çalışanların hem iş hem de özel hayatlarına katkı sağlayacak projeler hayata geçiriliyor. 100 ülkede 15 bini aşkın çalışanıyla beraber çok kültürlü bir yapıya sahip olan DeFacto’nun ayrıca çalışanlarının yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor.

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında çalışmalar yürüten DeFacto, ‘Mutlu Kadın Hareketi’ projesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor.

DeFacto Business Academy ile 90 bin saate yakın eğitim verildi

DeFacto, sunduğu ‘uzaktan çalışma’ modeliyle hem sektörde hem de iş dünyasında farkını ortaya koyuyor. DeFacto Business Academy ile de yeni nesil iş hayatına uygun eğitim modülleri sunularak çalışanların sürekli gelişimine destek olunuyor.

DeFacto Business Academy platformu ile yıl içinde 195 bin program ve 90 bin saate yakın eğitim verilerek sektördeki insan kaynağının gelişimine de katkı sağlanıyor.

DeFacto, ‘Mutluluk Bize Yakışır’ programı ile de çalışanlarının iş ve özel hayatlarında denge kurmasını sağlayacak gelişim olanakları sunuyor. Ayrıca şirket içinde alanlarında uzman konuk isimlerle online webinarlar, online turnuvalar, atölyeler, ödül törenleri, anlık aktiviteler ve çalışan buluşmaları gerçekleştiriliyor.

DeFacto ayrıca çalışanlarıyla beraber şirket içinde yarattıkları ‘mutluluk’ kültürünü Mutluluk Elçileri ile topluma ve çevreye yansıtıyor. Çalışanların da yer aldığı sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma fayda sağlayacak projelere imza atılıyor.