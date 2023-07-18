Değişim motorları yeşil alanda

Kocaeli'de üretim faaliyetlerini sürdüren Anadolu Motor'un tarım ve enerji sektöründe kullanılabilecek çevreci motorları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Faz 5 Tip Onay Belgesi" aldı.

Tarım sektöründe kullanılan 0-8 kilovat güç aralığındaki motor tipleriyle ilgili yeni emisyon standartlarının yayınlandıktan sonra harekete geçen Anadolu Motor, 3 yıllık AR-GE çalışmasının ardından karbon salınımı düşük çevre dostu yeni nesil yerli ve milli 2AD ve 4AD tip motor üretti.

TSE, Anadolu Motor firmasını 2AD ve 4AD tip motorları için yerli ve milli 0-8 kilovat güç aralığında Faz 5 Tip Onay Belgesi ile belgelendirdi.

Belge takdim töreninde konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, kara araçlarının egzoz gazlarından salınan karbon seviyesinin en aza indirilmesiyle ilgili motor seviyelerinde de çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Şahin, bu çerçevede Anadolu Motor'un yaptığı Faz 5 motor çalışmasının yerli ve milli tasarım çerçevesinde başarıyla sonuçlandığını aktararak, "Bununla alakalı test çalışmalarını TSE'nin laboratuvarlarında veya firmanın kendi oluşturmuş olduğu test platformlarında test ettiler. Test sonuçlarını olumlu şekilde aldıktan sonra Anadolu Motor, Faz 5 Tip Onay Belgesini almaya hak kazandı." diye konuştu.

Yeni üretilen Faz 5 motorun karbon salınımlarını gerekli standartlara uygun hale getirdiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Gerçekten sürdürülebilir çevrenin oluşturulabilmesi adına, gelecekte çocuklarımızın yaşanabilir bir doğada olabilmesi adına büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede yerli ve milli motorun tasarımını gerçekleştiren Faz 5 motorun karbon salınımlarını gerekli standartlara uygun hale getiren bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. Bugün de burada TSE onay belgemizi vermek için bir tören düzenledik. Aslında bu kategorideki ilk yerli ve milli ürünün belgesi anlamına geliyor. Ülkemizde daha büyük tipte motorların da Faz 5 çalışmaları sürüyor. İnşallah sonuçlandığı zaman daha farklı motorların da belgelerini vermeye başlayacağız."

Şahin, Türkiye'de son dönemde yüksek teknoloji yatırımların hızla artığına işaret ederek, "Bu alandaki motorların uluslararası alanda ticaretini gerçekleştirebilmesiyle alakalı mutlaka bir belgeye ihtiyacı var. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak adına Türkiye'nin yerli ve milli kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü, yapılan bu çalışmaların sertifikasyonunu ve belgelenmesini düzenliyor." dedi.

Ar-Ge çalışmaları 3 yıldır devam ediyordu

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama AŞ. Genel Müdürü Yutkun Tok ise yayınlanan emisyon standartlarının ardından 3 yılı aşkındır AR-GE faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Tok, TSE ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla bugün bu noktaya geldiklerini aktararak, "Faz 5 motorumuz belgelendirilmiş oldu. Bizler de artık dünyaya hitap eden, yerli üretici ile tüketicilerimize ve yurt dışındaki yabancı ortaklarımıza yeni faz motoru sunabilir hale geldik." değerlendirmesini yaptı.

Yeni nesil motorun özelliklerine değinen Tok, sözlerini, "Bu motorlar çevreci motorlar, çevreyi daha az kirletiyor. Daha az karbondioksit salıyor. Bununla beraber yakıt tasarrufu da sağlayacak. Derinlik arttığı için motorumuz çok daha az yakıt tüketiyor olacak. Vatandaşlarımız tarım başta olmak üzere bu motorları farklı uygulamalarda görebilirler." diye tamamladı.