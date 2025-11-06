DEİK Türk Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Avrupa'nın bize çok ihtiyacı var, Türkiyesiz bir AB olamaz

DEİK Türk Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Avrupa'nın güvenlik, enerji ve tedarik zinciri başta olmak üzere çok büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "18,5 trilyon dolarlık ekonomi olan Avrupa Birliği'nin gerçek gücünü hatırlaması ve önümüzdeki yıllarda da var olabilmesi için Türkiye'ye her zamankinden çok ihtiyacı var. 20 sene önce üyeliği biz talep ederken artık durum değişti. AB'nin çok hızlı bir şekilde Türkiye konusunda harekete geçmesi lazım" dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 16'ncı Boğaziçi Zirvesi kapsamında Sedat Ergin'in moderasyonunda düzenlenen 'Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri ve Avrupa Birliği' başlıklı panelde konuşan DEİK Türk Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yeni dönem ilişkilere değindi.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte artık dünyanın başka bir yere gittiğini kaydeden Yalçındağ, "Trump dünyaya başka bir yönetim tarzı getirdi. Masayı dağıtıyor, savaşlar başlatıp savaşlar bitiriyor. İşte bu dönemde herkes kendini yeniden tanımlıyor. Avrupa Birliği'nin de eğer önümüzdeki dönemde var olmak ve dünyanın geleceğinde yer alması kendisini güncellemesi ve yenilemesi gerekiyor" dedi.

"AB'nin Türkiye'ye her zamankinden çok ihtiyacı var"

Avrupa Birliği'nin bu dönemde Türkiye'ye hiç olmadığı kadar fazla ihtiyacı olduğunun altını çizen Yalçındağ, önümüzdeki bir yıl boyunca en önemli gündemin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri olacağını ifade etti.

AB'nin 30-40 yıllık tabularını yıkmadıkça Türkiye fırsatını kaçıracağını vurgulayan Yalçındağ, şöyle devam etti:

"Eğer Avrupa Türkiye fırsatını kaçırırsa kendi geleceğini kuramayacak ve bulunduğu yerden daha iyi bir yere gidemeyecek. Aslında Avrupa şu anda Türkiye'yi, bizim onları istediğimizden daha fazla istiyor ama 30 yıldır kapıda beklettikleri Türkiye'ye bunu nasıl söyleyeceklerini ve nasıl harekete geçeceklerini bilmiyorlar.

Bundan 20 sene önce biz AB üyesi olmayı çok isterken artık durum değişti.

Avrupa'nın yaşlanan nüfusu ile beraber çok ciddi bir vasi sorunu ortaya çıktı ve şirketlerin kime devredileceği problemi var. Tasarruflar yatırıma dönüşmüyor, bölgede inovasyon yok ve AB rekabetçi gücünü kaybediyor."

"Avrupa'yı kendine getirecek güç Türkiye"

Avrupa'nın en önemli üç probleminin güvenlik, enerji ve tedarik zinciri olduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Avrupa ABD kaynaklı bir güvenlik sorunu yaşıyor ve biz diyoruz ki 'Nato'nun ikinci büyük ülkesi olarak biz bunu sağlarız'. Rusya enerjide 'Avrupa'ya açık değilim' diyor, 'biz senin problemini çözeriz' diyoruz. Ayrıca iki saat mesafede mal alacağın bir ülke varken niye gidip Çin'den veya ABD'den alsın? Türkiye tüm bu konularda iş birliği yapmaya hazır. Eğer bu sorunları çözemezse Avrupa işleyemez" dedi.

18,5 trilyon dolarlık bir ekonomi olan Avrupa'nın bu büyüklüğün karşılığını veremediğini ifade eden Yalçındağ, "Dünyayı ya ABD ya Çin yönetiyor. Avrupa'nın alacağı kararlar artık neredeyse kimseyi ilgilendirmiyor. Avrupa'nın kendi gücünü hatırlaması için birinin sarsması lazım. Aslında Avrupa'da her şey var ama bunları harekete geçirecek mekanizma yok. İşte Avrupa'yı sarsacak olan güç Türkiye'dir ve bu ivmeyi sadece Türkiye kazandırabilir. Türkiyesiz bu işi yapamazlar" diye konuştu.

"O iş bitti, artık Avrupa gelecek"

Türkiye AB arasındaki ilişkiler konusunda iş insanlarına da önemli görevler düştüğünün altını çizen Yalçındağ, "Türkiye ile AB yıllardır bir konuşma içinde ama bir sonuca varmıyor. Şimdi siyasiler arasındaki konuşmaları yumuşatmak ve bir yol bulmak için iş insanlarının devreye girme zamanı. Avrupa için fırsat gelmiş ve geçiyor. Bundan sonra artık ne vize ne Gümrük Birliği ne de serbest ticaret konusu...

Yarından itibaren tüm biriken sorunlara beklenmedik, hızlı ve şaşırtıcı bir çözüm gerekiyor. Yapamazsa Avrupa çok daha zor bir durumda kalacak. Artık Avrupa için yavaş yok, çok daha hızlı olmalı. Burada iki taraf için de kazan-kazan hikayesi var. Ama eğer Avrupa Türkiye tekrar gelecek diye bekliyorsa o iş bitti. Artık biz ilgi bekliyoruz ve tüm ülkeler sırasıyla gelecek. Avrupa eğer dünyanın geleceğinde var olmak istiyorsa Türkiye'ye her zamankinden çok ihtiyacı var" dedi.