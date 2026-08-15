Delek Logistics halka arz sürecini 230 milyon dolarlık brüt gelirle tamamladı

Finansal piyasalarda likidite tabanını genişletmeyi hedefleyen Delek Logistics Partners, fonlama sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Yatırımcı talebinin güçlü seyrettiği halka arz operasyonunda, ek satış haklarının da devreye girmesiyle birlikte komisyon ve yasal giderler öncesinde hedeflenen finansal kaynağa ulaşıldı.

Ek kontrat satışları güçlü talep odaklı gerçekleşti

Enerji lojistiği ve boru hatları alanında faaliyet gösteren ortaklığın pay piyasalarındaki sermaye artırımı operasyonu, kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Şirket tarafından paylaşılan finansal takvime göre, birim başına 50 dolar fiyat seviyesinden işleme açılan arz sürecinde ilk etapta 4,6 milyon adet ortak birim satışı gerçekleştirildi. Sürecin konsorsiyum liderliğini yürüten sigortacı kurumların, piyasada oluşan yüksek talep doğrultusunda 600 bin birimlik ek alım opsiyonunu eksiksiz kullanması ise halka arzın operasyonel başarısını tescilledi. Ek satış haklarının bütünüyle devreye alınması, enerji odaklı finansal varlıklara yönelik risk iştahının küresel piyasalarda hala güçlü bir zemin üzerinde durduğunu kanıtlıyor.

Kesintiler sonrası net kaynak finansal yapıyı güçlendirecek

Mali operasyonun tamamlanmasıyla birlikte Delek Logistics, aracı kurum komisyonları ve sigortacılık ücretleri gibi zorunlu piyasa kesintilerinin ardından net 220,8 milyon dolarlık likiditeyi bilançosuna dahil etti. Kurumsal harcamalar ve operasyonel halka arz giderlerinin henüz bu tutardan düşülmediği belirtilirken, elde edilen net nakit akışının şirketin kısa vadeli borç yükümlülüklerinin azaltılmasında ve altyapı yatırımlarının finansmanında stratejik bir kaldıraç olarak kullanılması bekleniyor. Enerji taşımacılığı pazarındaki pazar payını büyütme hedefiyle hareket eden ortaklık, bu başarılı fonlama hamlesi sayesinde borç/özkaynak dengesini daha sağlıklı bir rasyoya kavuşturarak önümüzdeki dönem finansal büyüme projeksiyonları için elini güçlendirmiş oldu.