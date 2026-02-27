Dell'in yapay zekâ sunucu geliri ikiye katlanacak

Dell, Ocak 2027'de sona erecek cari mali yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık yapay zekâ sunucu geliri elde etmeyi hedeflediğini perşembe günü açıkladı. Şirket Chief Operating Officer'ı Jeff Clarke, "Yapay zekâ fırsatı şirketimizi dönüştürüyor" dedi ve Dell'in yıla 43 milyar dolarlık rekor bir sipariş birikimiyle girdiğini belirtti.

Şirket, 2027 mali yılında yapay zekâ sunucu gelirinin yüzde 103 artarak yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

ABD ticaret düzenlemeleri ve yapay zekâ altyapı yatırımları nedeniyle yükselen bellek çipi maliyetleri şirketleri fiyat artışına yöneltti. Clarke, altyapı müşterilerinin başlangıçta "fiyat şoku" yaşadığını ancak daha sonra arz kısıtlarını kavrayarak yapay zekâ sunucuları, geleneksel sunucular ve depolama yatırımları için agresif bir şekilde tedarik sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Dell, dördüncü çeyrekte 33,4 milyar dolarlık rekor gelir elde ederek 31,73 milyar dolarlık tahminleri aştı. 3,89 dolarlık düzeltilmiş hisse başına karı da 3,53 dolarlık tahmininin üzerine çıktı

Gelir tahmini beklentileri aştı

Dell'in depolama, yazılım ve sunucu ürünlerini içeren altyapı çözümleri grubundan elde ettiği gelir %73 artışla 19,60 milyar dolara ulaşırken, PC'lerin yer aldığı istemci çözümleri grubundan elde edilen satışlar %14 artışla 13,49 milyar dolara yükseldi.

Dell'in Ocak 2027'de sona erecek mali yıl için gelir tahmini 138-142 milyar dolar arasında yer alırken, analistlerin 125,54 milyar dolarlık ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Dell, yıllık düzeltilmiş hisse başına karının 12,90 dolar olmasını bekliyor. İlk çeyrek için gelir beklentisi 34,7 milyar dolar ile 35,7 milyar dolar arasında açıklanırken, analist beklentisi 29,13 milyar dolardı.

Gabelli Funds portföy yöneticisi Hendi Susanto, Dell'in artan bellek maliyetlerini proaktif bir şekilde ele alarak emsallerini zorlayan bir sorunun önüne geçtiğini gösterdiğini söyledi.