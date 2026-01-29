Delta Air Lines, Airbus ile 31 geniş gövdeli jet için sipariş verdi

Delta Air Lines, uzun menzilli uçuş ağını güçlendirmek ve uluslararası filo yapısını yenilemek amacıyla Airbus ile 31 adet geniş gövdeli uçak için sipariş anlaşması imzaladığını duyurdu. Sipariş kapsamına 16 Airbus A330-900 ve 15 Airbus A350-900 tipi uçak giriyor; teslimatların 2029’da başlaması planlanıyor.

Opsiyonlar kesin siparişe dönüştürüldü

Delta’nın açıklamasına göre bu yeni sipariş, daha önce sahip olunan 10 uçak opsiyonunun kesin satın almaya dönüştürülmesini ve ayrıca 20 ilave geniş gövdeli uçak için opsiyon hakkının da elde edildiğini içeriyor. Bu adımla birlikte, şirketin A330-900 filosu 55’e, A350 filosu ise 79’a yükselecek.

Şirket, yeni uçakların ağırlıklı olarak orta ve uzun menzilli uluslararası rotalarda kullanılacağını belirtirken, bu uçakların mevcut Boeing 767 ve daha eski Airbus A330’ların yerini almasının hedeflendiği ifade edildi. Yeni planlamada transatlantik ve güney Amerika hatlarının yanı sıra Tayvan, Melbourne, Hong Kong ve Riyad gibi noktalara yönelik uçuşlar da bulunuyor.

Delta CEO’su Ed Bastian, geniş gövdeli uçak yatırımlarının premium seyahat talebini karşılamak ve filo modernizasyonunu sürdürmek açısından önemli olduğunu belirtti.