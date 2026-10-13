Delta Air Lines, Riyad uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle erteledi

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Şirket yaptığı açıklamada, erteleme kararının Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle alındığını bildirdi. Delta, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ilgili devlet kurumları ile Saudia ve Riyadh Air dahil havacılık ortaklarıyla temasını sürdürdüğünü açıkladı.

Riyad Havalimanı'na saldırı sonrası karar

Karar, İran destekli Yemenli Husilerin hafta sonu Riyad Havalimanı'na düzenlediği ve can kayıplarına yol açan saldırıların ardından geldi. Saldırıların ardından Suudi Arabistan ve komşu ülkelere uçuş düzenleyen birçok havayolu şirketi bazı seferlerini iptal etmişti.

Delta'nın ertelemesi, bölgedeki güvenlik risklerinin havayolu şirketlerinin uçuş planlamalarına etkisinin son örneği oldu.

Suudi Arabistan'a ilk doğrudan hat olacaktı

Delta, Atlanta-Riyad hattını geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden birkaç ay sonra duyurmuştu. Hat, şirketin Suudi Arabistan'a yönelik ilk doğrudan yolcu uçuşu olacaktı.

Seferlerin başlamasıyla birlikte Delta'nın, Suudi Arabistan'a aktarmasız uçuş düzenleyen tek ABD'li havayolu şirketi olması planlanıyordu. ABD'nin diğer büyük havayolu şirketleri United Airlines ve American Airlines ise Suudi Arabistan'a ortak uçuş anlaşmaları kapsamında hizmet veriyor.