Delta Havayolları artan yakıt maliyetlerini fiyatlandırma stratejisine yansıtıyor

İran ve İsrail arasındaki gerilimin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksamalar, jet yakıtı fiyatlarında öngörülemeyen bir yükselişi beraberinde getirdi. Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian, yakıtın galon fiyatının kısa sürede 4,30 dolar seviyelerine tırmanmasının şirket üzerinde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ek bir yük oluşturduğunu açıkladı. Bastian, küresel enerji krizinin havacılık sektörü üzerindeki operasyonel etkilerini yönetmek için dinamik bir maliyet yönetimi izlediklerini belirtti.

Hizmet ücretleri ve operasyonel planlamada yeni dönem

Şirket, artan operasyonel giderleri karşılayabilmek adına stratejik bir adım atarak bagaj ücretleri ve bilet fiyatlarında güncelleme yaptı. Bu kapsamda iç hat uçuşlarında ilk bagaj ücreti 45 dolara, ikinci bagaj ücreti ise 55 dolara yükseltildi. Delta ayrıca, maliyet verimliliğini artırmak amacıyla uçuş kapasitesini %3,5 oranında daraltarak sefer planlamasını optimize etme kararı aldı. Bu düzenlemelerle, yüksek maliyet baskısına rağmen hizmet kalitesinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Sektörel gelecek ve karlılık hedefi

Havacılık sektöründe taşların yerinden oynadığı bu kritik dönemde, maliyetlerdeki keskin yükselişe rağmen üst segment seyahat talebinin güçlü kalması sayesinde yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar dolar civarında bir kar hedefleyen Delta, enerji piyasalarındaki belirsizlik sürdükçe fiyatlandırma politikalarını esnek tutmaya devam edeceğini gösteriyor. Sektör genelinde bir emsal teşkil eden bu hamle, küresel havayolu şirketleri için bilet fiyatlarının kalıcı olarak yeni ve daha yüksek bir seviyeye taşınacağının en somut sinyallerinden biri olarak kabul ediliyor.