Delta’dan Washington’a operasyonel kısıtlama: Kongre üyelerinin VIP hizmetleri durduruldu

Bütçe belirsizliği nedeniyle maaşlarını alamayan havalimanı güvenlik personelinin iş bırakma eylemleri, ABD genelindeki uçuş trafiğinde ciddi aksamalara yol açıyor. Bazı terminallerde bekleme sürelerinin 9 saati aşması üzerine Delta yönetimi, kısıtlı yer hizmetleri personelini ayrıcalıklı hizmetler yerine genel operasyon akışına yönlendirdi. Alınan kararla birlikte senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri; artık havalimanı eskortları tarafından karşılanmayacak ve sadece kendi sadakat programı statülerine göre işlem görecekler.

Washington hattında operasyonel baskı

Havayolu sektöründe yankı uyandıran bu kısıtlama kararı, aslında Washington üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Ulusal düzeyde güvenlik görevlilerinin %11'inin göreve gelmediği ve istifaların yaşandığı bir süreçte, Delta’nın bu adımı sistemik bir itibar yönetimi olarak öne çıkıyor. Şirket, genel yolcu kitlesinin saatlerce beklediği bir ortamda hızlı geçiş prosedürlerinin uygulanmasının operasyonel etiğe aykırı olduğunu vurgulayarak, krizin sonuçlarını bizzat yasa koyuculara da hissettirmeyi amaçlıyor.

Piyasa verileri ve finansal projeksiyon

Hükümet kapanışının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen Delta hisseleri piyasa açılışında %4,06 oranında değer kazanarak 67,62 dolar seviyesine tırmandı. Yatırımcılar, şirketin kısıtlı kaynaklarını verimli kullanma çabasını olumlu bir sinyal olarak okusa da, krizin derinleşmesi durumunda artan maliyetlerin bilançoları baskılaması bekleniyor. ABD sivil havacılığının Washington hattında böylesine net bir operasyonel kısıtlama ile daha önce karşılaşmamış olması, krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.