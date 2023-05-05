Demirören'den Ziraat Bankası borcu açıklaması

Demirören Holding, Demirören Medya'nın Ziraat Bankası'na olan "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" kapsamındaki borcun 90 milyon dolarlık taksidinin ödendiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Demirören Holding tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılından bu yana bankalara 1.3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya'nın Ziraat Bankası'na olan 'Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi' kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir" denildi.

Öte yandan, büyük bölümü Demiören grubuna ait olan Hürriyet Gazetecilik HURGZ.IS, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul Esenyurt ilçesindeki 61.5 dönüm yüzölçümüne sahip matbaa tesisi arsasını 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını duyurdu.