Denetimli Serbestlik ile Sun-ka Kağıt arasında istihdam iş birliği imzalandı

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sun-ka Kağıt firması binasında düzenlenen imza programına Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Aksoy, Sun-ka Kağıt Firması Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, eski hükümlü ve yükümlüler İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılarak hem kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hem de istihdam imkânı sunulması amaçlanıyor. Böylece bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, yükümlü ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, “Yükümlü ve eski hükümlülerin iyileştirilerek topluma kazandırılmalarını sağlayıp kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olmaları amacıyla istihdam edilmelerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Sun-ka Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin’e ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm iş insanları hükümlülere destek olmalı

Sun-ka Kağıt Firması Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin ise sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Bu protokol kapsamında bir Sungurlulu olarak hemşerilerimize destek olmak amacıyla, suçla ilişkisi olan kişilerin toplumla bütünleşmelerine yardımcı olmak için Başsavcılığımızın ve bizim uygun göreceğimiz hükümlülerin şirketimiz bünyesinde çalışmalarına imkân vereceğiz. Bu tür çalışmaları sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve ilçemiz başta olmak üzere ülkemiz genelindeki tüm iş insanlarının da hükümlülere destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan filografi kursuna katılan yükümlüler tarafından hazırlanan Türk bayrağı tablosunu Salih Zeki Öztekin’e hediye etti.