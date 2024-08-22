Denetimsiz reflektörler yollarda tehlike saçıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye'de yol güvenliği, lisanssız reflektörlerin denetimsizliği nedeniyle büyük bir risk altında bulunuyor. İç pazardaki reflektörlerdeki denetim eksikliği, sektörü zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda insan hayatını da tehlikeye atıyor. Hali hazırda piyasada yer bulan ürünlerin standart dışı olduğunu vurgulayan Addent Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Subaşı, gerekli yansıtma oranına sahip olmayan ve rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıksız olan bu ürünlerin yolda kalan insanların can güvenliğini tehlikeye attığını yetkililere ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini belirterek, yolların daha güvenli hale getirilmesi için reflektör denetimlerinin sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.

İç pazardan aldıkları yüzde 80 payla lider konumda olduklarını aktaran Subaşı, Türkiye'de reflektör üretimi konusunda faaliyet gösteren tek lisanslı firma olduklarını açıkladı. Pazardaki denetim eksiklikleri nedeniyle merdiven altı üretimlerle ve yurtdışından gelen kalitesiz ürünlerle rekabet etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Subaşı, "Aylık 200 bin adet olan üretim kapasitemizi yıl sonunda 300 bin adete çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin reflektör ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Ancak denetimlerin yetersizliği nedeniyle merdiven altı üreticilerle rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum, hem sektörümüzü olu

“Sıkı denetim şart”

Türkiye piyasasında reflektörlerin kalitesi ve önemi konusunda yeterli bir bilinç oluşmadığını, bu durumun denetimsiz ürünlerin piyasada kolayca yer bulmasına neden olduğunu ifade eden Subaşı, TÜVTÜRK'ün araç muayenelerinde reflektörlerin lisans numaralarını denetlenmesini talep etti. İlk zamanlarda ağır kusur olarak değerlendirilen bu durumun, şu anda hafif kusur olarak kabul edildiğini, hatta reflektör bulunmayan araçların bile hafif kusurla muayeneden geçebildiğini belirten Subaşı, "Yol güvenliğini artırmak için gerekli yatırımları yaptık ve doğru standartlarda ürünler üretiyoruz. Ancak denetimsiz ve kalitesiz ürünlerin pazarda yer bulması, hem bizim gibi firmaları zor durumda bırakıyor hem de insan hayatını tehlikeye atıyor" dedi. Bu sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Subaşı, denetimlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte hem sektördeki haksız rekabetin ortadan kalkacağını hem de yolların daha güvenli hale geleceğini savundu.

İç piyasadaki ürünler standardize edilmeli

Türkiye'deki ilgili yönetmeliğin güncellenmediğine vurgu yapan Addent Otomotiv Genel Müdürü Rüstem Yıldırım ise, "Reflektörlerin E belgeli olma zorunluluğu yönetmelikte yer alıyor, ancak sahada bu kontrol edilmediği için lisanssız ürünler piyasada rahatlıkla yer bulabiliyor" dedi. Reflektörlerin üretim süreçlerinin kolay olmadığını ve çok kapsamlı testlere tabi tutulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bu ürünlerin çok ciddi yansıtma özelliği taşıması gerekiyor. Avrupa’daki standartlar çok kapsamlı. Bir aracın far lambasından bile daha zor şartların gereklilik olarak sunulduğu bir güvenlik ürünü. Türkiye ise bu konuda standartların çok gerisinde kalmış durumda. Güvensiz ürünlerin yollarda yer alması, büyük bir risk teşkil ediyor" diye konuştu.

Avrupa pazarının yüzde 25’ine hitap ettiklerini ve üretilen reflektörlerin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini belirten Rüstem Yıldırım, "Addent Otomotiv olarak bu konuyla ilgili emek veriyoruz, yatırım yapıyoruz. Her türlü altyapıyı oluşturarak Avrupa’da büyük bir başarı yakalamışken, kendi ülkemizde denetimsizlik yüzünden doğru ürünü pazara sunmakta zorlanıyoruz. Türkiye’deki denetimsizlik, kaliteli ürünlerin pazarda hak ettiği yeri bulmasını engelliyor" diyerek sözlerini tamamladı.