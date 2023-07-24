Deniz Belge, sanayisi gelişmiş illerle büyüyecek

GÜLSÜM ERDEM

8 ilde 12 organize sanayi bölgesinde hizmet veren Deniz Belge, sanayisi gelişmiş diğer illerde de büyüme hedefliyor.

Faaliyetlerine 2018 yılında Manisa’da başlayan Deniz Belge’nin bugün iki farklı şirketinde Türkiye genelinde hizmet verdiğini aktaran firma ortağı Umut Ekin Yoğungan,” Deniz Belge olarak 2018 yılında sanayi kuruluşlarının eğitim ihtiyaçlarını fark ederek bir çözüm merkezi oluşturmak istedik. Tek noktadan çözüm sağlamak adına uzman eğitmen kadrolarımızı hızlı bir şekilde geliştirdik. İlk yardım eğitimleri, hijyen eğitimleri, meslek eğitimleri vermeye başladık. Çok kısa sürede hızlı yol aldık. Bugün Deniz Özel İstihdam İnsan Kaynakları Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Deniz Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi olmak üzere iki farklı şirketimiz var. Deniz özel İstihdam şirketimiz Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 354 numara ile yetkilendirilmiştir. Ayrıca Deniz Özel İstihdam İŞKUR tarafından yetkili özel istihdam bürosudur. Kurulduğumuzdan bu yana yaklaşık 400 tane firmayla çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak sanayi sektörlerinde eğitim ve belgelendirme hizmetleri veriyoruz” dedi.

Usta Telafi Programı kapsamında danışmanlık hizmeti veren ilk firmalardan

2021 yılında açılan Usta Telafi Programı kapsamında danışmanlık hizmeti veren ilk firmalardan biri olduklarını ve oldukça başarılı yürütülen programla birlikte Türkiye’nin farklı illerinde yer alan 12 organize sanayi bölgesi ile çalıştıklarını söyleyen Yoğungan,”Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında Usta Telafi Programı açıldı. Biz de bu süreçte halihazırda çalıştığımız firmalarımıza bu program dahilinde danışmanlık yapmaya başladık. Yani meslek eşleştirmeleri, meslek seçimleri gibi bir danışmanlık programımız oldu. Türkiye’de bu programa danışmanlık yapan ilk firmalardan biriyiz. Bu sayede tüm Türkiye’de yaklaşık 32 bin kişilik bir havuz yarattık. Çalışanlar ustalık belgelerini alırken firmalarda bu programda hibe desteğinden faydalanarak 6 ay boyunca devletten net asgari ücretin yarısını aldılar. Danışmanlık yaptığımız firmalara yaklaşık 600 milyona yakın katkı sağladık. Yaklaşık 18 bin kişiye de ustalık belgesi vermiş olduk. Bu program lise üstü mezunlar için geçerliydi. Lise altı mezunlara da biz mesleki yeterlilik belgesi vererek onların da kalifiye olmasını sağlamış olduk. Biz bu programı İzmir, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Konya, Aksaray, Tekirdağ, Bilecik olmak üzere 8 ilde 12 organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdik. Bizim burada avantajımız mesleki eğitim kökenli olmamızdan kaynaklandı” şeklinde konuştu.

İlk yardım eğitimleri de veriyor

Diğer danışmanlık firmalarının daha çok SGK ve teşvik danışmanlığı yaptıkları için sahada aktif görev alamadığını öne süren Yoğungan, “Bizim kadromuzda teknik öğretmenler çalıştığı için mesleki eğitimin temelinden geldiğimizden dolayı bizim için kolay bir iş oldu. O yüzden müşterimiz de oldukça memnun kaldı. Bu programda süreç devam ediyor” bilgisini verdi. Deniz Belge olarak, yasal zorunlu eğitimler, teknik eğitimler, üniversite onaylı eğitimler ve uzaktan eğitimler verdiklerini ifade eden Yoğungan,”Aynı zamanda ilk yardım merkeziyiz. Firmaların alması gereken zorunlu eğitimler arasında ilk yardım eğitimleri de var. Manisa içerisinde ilk yardım eğitimleri de veriyoruz” dedi.