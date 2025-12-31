  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Deniz gücüne stratejik hamle: ASELSAN ve ASFAT anlaşma imzaladı
ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarına yönelik savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonu için 225 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

Deniz gücüne stratejik hamle: ASELSAN ve ASFAT anlaşma imzaladı
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarına yönelik Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu için 225 milyon tutarında sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.

