Deniz gücüne stratejik hamle: ASELSAN ve ASFAT anlaşma imzaladı
ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarına yönelik savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonu için 225 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarına yönelik Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu için 225 milyon tutarında sözleşme imzalandı.
Sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.