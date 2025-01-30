Deniz Ventures ve Rasmal Ventures, TeamSec'e 7,6 milyon dolarlık yatırım yaptı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finansal ve finans dışı kuruluşlara uçtan uca menkul kıymetleştirme hizmetleri sunan seküritizasyon platformu TeamSec, söz konusu yatırımla, yapay zeka ve veri analitiği tabanlı çözümlerle ürün ve hizmet portföyünü çeşitlendirmeyi, finans sektörünü güçlendirmeyi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeyi hedefliyor.

7,6 milyon dolarlık yatırım Dubai'de Emirates NBD Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle duyuruldu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Emirates NBD Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Ahmed Al Qassim, menkul kıymetleştirmenin bölgesel büyümeyi desteklemek konusundaki itici gücünün bilincinde olduklarını belirterek, "Alanında uzmanlaşmış bir fintech girişimi olan TeamSec'e yaptığımız stratejik yatırım, bu pazarın büyümesine katkı sunma taahhüdümüzün bir göstergesi. TeamSec'i erken aşamada destekleyen ilk yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Emirates NBD Strateji, Analitik ve Girişim Sermayesi Grup Başkanı Neeraj Makin da Emirates NBD İnovasyon Fonu çatısı altında, TeamSec gibi yenilikçi fintech şirketlerine yaptıkları yatırımlar, en yenilikçi banka olma vizyonlarıyla paralel taahhütlerini gerçekleştirmelerini desteklediğini aktararak, sektörün yıkıcı teknolojilerle dönüşürken, müşterilere sundukları dijital deneyimi yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

"Finansal ekosisteme güçlü katkılar sağlamayı hedefliyoruz"

NEOHUB Üst Yöneticisi (CEO) Gürhan Çam da "Fintech sektöründe dijital dönüşümün finansal işlemlerin daha verimli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi açısından artık olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "DenizBank ve NEOHUB olarak, TeamSec'e yaptığımız yatırımla menkul kıymetleştirme alanındaki teknolojik boşlukları doldurmayı ve finansal ekosisteme güçlü katkılar sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rasmal Ventures Eş Yönetici Ortağı Alexander Wiedmer de şunları kaydetti:

"TeamSec'in menkul kıymetleştirme pazarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da geliştirme konusundaki cesur vizyonu bizim bakış açımızla güçlü şekilde örtüşüyor. Görev odaklı, icra kabiliyeti son derece yüksek olan bu ekibi desteklemekten heyecan duyuyoruz. Deniz Ventures ile gerçekleştirdiğimiz yatırımla, geleneksel finansal süreçleri dönüştüren fintech çözümlerini desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

TeamSec Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Esad Erkam Köroğlu ise Deniz Ventures ile birlikte Emirates NBD ve Rasmal Ventures'ın TeamSec'e yaptığı yatırımın, vizyonlarına ve teknolojik yetkinliklerine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

Köroğlu, "Aynı zamanda, menkul kıymetleştirme pazarını dönüştürme misyonumuzu desteklemesi açısından da bizim için önemli. Bu yatırım ile TeamSec, MENA bölgesinde lider bir fintech şirketi olarak konumlanacak." açıklamasında bulundu.