DenizBank 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi

5 yıl vadeli yeşil tahvil, Bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

İhraç, ADB’nin Türkiye’nin uzun vadeli büyümesine destek verme kararlılığını ortaya koyarken, DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilirlik odaklı stratejisine yönelik yüksek yatırımcı ilgisini de teyit etti.

DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ADB’nin Türkiye’de özel sektör ile gerçekleştirdiği ilk işlemde DenizBank’ı seçmesinden ve düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmaya katkı sunacak bu kaynağı ülkemize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz 100 Milyon Dolarlık fonlamayı, iklim değişikliğine bağlı risklerin azaltılmasını hedefleyen çalışmalara uzun vadeli kaynak olarak aktaracağız. Bu işlemi, Türkiye’de yeşil tahvil piyasasının gelişimi ve iklim dostu yatırımların ölçeğinin genişletilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mevcut durumda ihraç ettiğimiz yeşil tahvil tutarımız 453 Milyon Dolara, edindiğimiz yurt dışı kaynaklar içinde sürdürülebilirlikle ilintili fonlama payımız ise yüzde 53’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde portföyümüzdeki iklim dostu projelerin payını daha da artıracak; sürdürülebilir fonlama yapımızı da aynı şekilde çeşitlendirerek; sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla etki oluşturan projelere verdiğimiz desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Asya Kalkınma Bankası Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ADB’nin bu yatırımı, DenizBank’ın Türkiye’de iklim finansmanını ölçeklendirme hedefini desteklemenin yanı sıra, yeşil yatırımlara yönelik uzun vadeli finansman sağlama kapasitesini de güçlendirecek. Fonlamanın, özel sektörün Türkiye’de yeşil ekonomiye geçiş sürecindeki yatırımlara daha aktif katılımını, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim dayanıklılığı odaklı projelerin hayata geçirilmesini teşvik edeceğine inanıyoruz” dedi.