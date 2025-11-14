DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması

DenizBank, hissedarı Emirates NBD (ENBD) liderliğinde OYAK Grubu ile 1 yılı ödemesiz, toplam 6 yıl vadeli 400 milyon dolar tutarında ortak kredi (club loan) anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre OYAK Grubu, ilgili kaynağı, sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik stratejik yatırımların finansmanında değerlendirecek.

Bankanın koordinatörlüğünde yürütülen işlem, Körfez Bölgesi'nin en büyük bankalarından ENBD'nin Türkiye ekonomisine olan inancını güçlü şekilde gösterirken, OYAK'ın uluslararası sermaye piyasalarındaki erişim gücünü de teyit etti.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, OYAK Grubu'nun finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme vizyonuyla Türkiye'nin köklü kuruluşları arasında yer aldığını dile getirdi.

OYAK'ın faaliyetlerini yurt içinde ve dışında destekleyerek Türkiye'ye sağladığı katma değeri artırması hedefinde olduklarını aktaran Baştuğ, şöyle devam etti:

"Hem hissedarımız ENBD'nin hem bizim Türkiye'nin potansiyeline olan inancı tam. Hissedarımızın Türkiye'ye katkılarını artırarak sürdürme konusundaki kararlı yaklaşımı da motivasyonumuzu artırıyor. Bu işlem, OYAK'a duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğu gibi bankamızın kurumsal finansman alanındaki lider konumunu ve uluslararası ağını ortaya koyması açısından değerli."

Baştuğ, Türkiye'ye olan uzun vadeli taahhüdünü bu kredi plasmanıyla bir adım öteye taşıdıklarına işaret ederek, OYAK'ın sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını anlattı.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da anlaşmanın büyüme ve verimlilik odaklı yatırım stratejilerinin önemli adımını oluşturduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan sektörlerde faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Sağlanan bu kredi olanağıyla finansman yapımızı güçlendirirken, farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde verimliliği artıracak ve küresel rekabet gücümüzü pekiştirecek yatırımlara odaklanacağız. DenizBank'ın ve hissedarı ENBD'nin ülkemize ve OYAK'a duyduğu güven, bizim de uzun vadeli hedeflerimize olan inancımızı güçlendiriyor. Türkiye ekonomisine değer katmaya, istihdamı ve üretimi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."