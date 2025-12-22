DenizBank yurt dışından 400 milyon dolarlık kaynak temin etti

DenizBank,, uluslararası piyasalardan 8 yatırımcının katılımıyla sağladığı kaynağın bir kısmını, KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik yeşil yatırımların finansmanında kullanacak.

DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Uluslararası piyasalardan sağladığımız fonları, ülke ekonomisinin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendiren, aynı zamanda yeşil dönüşümü destekleyen alanlara aktarmayı önceliklendiriyoruz. Söz konusu kaynağın bir kısmı, reel sektörün büyüme ve rekabet gücünü artıran KOBİ’ler ve kadın girişimcilerle birlikte; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim risklerini azaltmaya yönelik yatırımlara aktarılacak. Finansman araçlarımızla iklim dostu ve verimlilik odaklı yatırımların ölçeğini büyütmeye ve reel sektörün dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceği” dedi.