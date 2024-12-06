DenizBank'ın yeni Genel Müdürü Recep Baştuğ oldu

Emirates NBD'nin açıklamasında, 27 yıl süresince gösterdiği olağanüstü liderliğin ardından Hakan Ateş'in Emirates NBD bünyesindeki çalışmalarını DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettireceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateş, 1997 yılında DenizBank'ın Kurucu Başkanı olarak göreve başladığı günden bu yana Bankanın başarısında önemli bir rol oynadı. Ateş'in liderliğinde DenizBank, Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşlarından biri haline gelerek dijital bankacılık ve inovasyon alanlarında sektörünün öncüsü oldu.

Bu geçiş sürecinin ardından Recep Baştuğ, 1 Ocak 2025 itibarıyla DenizBank Genel Müdürü olarak Ateş'in görevini üstlenecek. Baştuğ, 35 yıllık bankacılık kariyeri boyunca edindiği liderlik ve sektör deneyimiyle söz konusu göreve büyük bir birikimle gelmektedir. Son olarak Türkiye'nin ikinci en büyük özel bankası olan Garanti BBVA’nın Genel Müdürü olarak görev yapan Baştuğ, Bankayı önemli makroekonomik ve rekabetçi zorlukların yaşandığı bir dönemde başarıyla yönetmiştir."

Emirates NBD Bank'ın CEO'su Nelson'un çalışanlara mesajı

Bu arada, Emirates NBD Bank'ın CEO'su Shayne Nelson, grup bünyesindeki yönetici ve DenizBank çalışanlarına gönderdiği mesajda, Emirates NBD Yönetim Kurulu adına, 27 yıllık örnek liderliğinin ardından Hakan Ateş'in DenizBank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılacağını teyit ettiğini bildirdi.

Hakan Ateş'in DenizBank Yönetim Kurulu Üyeliği rolünde Emirates NBD ile bağını devam ettireceğini belirten Nelson, Ateş'in Emirates NBD Grubu'nun uluslararası ölçekteki uzun vadeli büyüme hedeflerine katkısını artırmak üzere çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nelson, DenizBank'ın Kurucu Başkanı olarak göreve başladığı 1997 yılından bu yana yorulmak bilmeksizin gösterdiği özverili çalışmaları için Hakan Ateş’e derinden minnettar olduklarını belirterek, "Ateş, 30 yıla yakın süre boyunca DenizBank’ın bugün ulaştığı sürdürülebilir başarıyı yakalayarak güçlü bir kurum haline gelmesini sağlayacak önemli adımlar attı. Grubumuzun kârlılık, gelir ve aktiflerinde kaydedilen büyümelerde önemli rol oynarken, DenizBank'ın Türkiye'nin önde gelen bankaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Dijital bankacılık ve inovasyon alanında sektörünün öncüsü konumuna yükselmesini sağlayan çalışmalarının yanı sıra en önemlisi, Bankanın küresel operasyonlarında, dünya standartlarında bir ekip ve kurum kültürü oluşturdu." ifadesini kullandı.

DenizBank'ta Recep Baştuğ dönemi

Recep Baştuğ’un, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenleyici otoritenin onayına tabi olarak DenizBank CEO’su olarak göreve başlayacağını bildiren Nelson, Hakan Ateş gibi Recep Baştuğ'un da icra komitesi üyesi olacağını ve doğrudan kendisine raporlama yapacağını kaydetti.

Nelson, Recep Baştuğ'un son olarak Garanti BBVA CEO’su olarak görev yaptığını hatırlatarak, bankacılık alanında kıdemli bir lider olduğunu belirtti.

Baştuğ'un Garanti BBVA’daki geçmişinin 1989 yılında başladığını belirten Nelson, şu değerlendirmede bulundu:

"İlaveten farklı sektörlerde, alanında öncü uluslararası firmalarda Yönetim Kurulu rollerinde yer almıştır. Bu geçmişi Recep Baştuğ’a Türkiye bankacılık pazarında olduğu kadar, uluslararası piyasalarda da uzmanlık ve deneyim kazandırmıştır. Recep Baştuğ, Garanti BBVA’yı, önemli makroekonomik ve rekabetçi zorlukların yaşandığı bir dönemde başarıyla yönetmiştir. Müşteri ilişkileri ile paydaş yönetimini yukarı taşımak ve kendini sürekli geliştiren bir kültürü kurmanın yanı sıra pek çok başarısıyla liderlik özelliklerini kanıtlamıştır. Hakan Ateş’e hem DenizBank hem de Emirates NBD Grubunun başarılarına CEO’luk görevinde verdiği değerli katkılarından dolayı hepimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni yılda Emirates NBD Grubu’na katılan Recep Baştuğ’a 'hoş geldiniz' diyoruz. Baştuğ’un DenizBank’ın, Emirates NBD Grubu’nun uluslararası başarısı ve büyüme stratejisine sunduğu katkıları devam ettireceğine eminim."

Hakan Ateş'ten personele mesaj

Öte yandan, Hakan Ateş de banka personeline gönderdiği mesajda, 1 Mayıs 1997 tarihinde kuruluş çalışmalarına başladığı DenizBank'ta sürdürdüğü genel müdürlük görevini 2024 yıl sonu itibarıyla Yönetim Kurulu’nda devam ettirmek üzere yeni bir döneme adım attığını belirtti.

Ateş, mesajında, "Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki Kaptanın Seyir Defteri’nin altın sayfaları çevirdikçe bitmiyor. İşte bu sayfalara, yeni başarıları, sizlerle birlikte; "iyi ki bir aradayız" dediğim o muazzam takımın ortak aklı ve ekip çalışmasıyla eklemiş olmak, benim en büyük şansım. Ancak veda etmediğimi, "yeniden merhaba" dediğimi, DenizBankımız için yeni bir yolculuğa yine birlikte devam edeceğimizi bilmenizi isterim." ifadesine yer verdi.

DenizBank olarak özel bankalar arasında 5'inci sıraya yükseldiklerine dikkati çeken Ateş, sektörde çığır açan yenilikleriyle fark yaratan bir banka olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.