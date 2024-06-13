DenizBank’tan 940 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

DenizBank, sürdürülebilirlik temalı dolar, euro ve yuan para birimlerindeki sendikasyon kredisini yüzde 178 oranında yenileyerek 940 milyon dolara yükseltti.

Mizuho Bank’in Aracı Banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşti. Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, SMBC Group ve Mashreqbank PSC işlemde Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak rol aldı.

“Hedefimizde tarımın finansmanı var”

Konuya ilişkin açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Yenilediğimiz sendikasyon kredimizde, ilki kredilerimizin emisyonları, ikincisi de tarımın finansmanı ile bağlantılı iki hedefimiz var. Geçtiğimiz Aralık ayında sektörümüze öncülük ederek kredilerin emisyonlarını ölçümleme alanında uluslararası bir inisiyatif olan PCAF’e (Partnership of Carbon Accounting Financials) üye olmuştuk. Bugün de bu işleme imza atarak, PCAF metodolojisi ile kredilerimizin emisyonlarını bilimsel verilere dayalı bir şekilde hesaplamayı ve karbonsuzlaşma yol haritamızı oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca yine sektörümüzde bir ilk olan Üretici Kartımız üzerinden sağladığımız finansman hacmini artırmayı hedefliyoruz. Özetle, hem kurumumuzun karbonsuzlaşma yol haritasını belirleyerek bu alanda önümüze somut hedefler koyma hem de ülkemizin kendi kendine yetebilmesinin teminatı olarak gördüğümüz tarımı finanse etme kararlılığımızı yineliyoruz.”

Çin Yuanı diliminin olmasının yanı sıra, işlemde Abu Dhabi Export Office (ADEX) ve India Exim Bank gibi kuruluşların yeni kreditörler olarak yer almasının, müşterilerine dış ticaret alanında farklı piyasalarda özellikli çözümler üretmeye verdikleri önemin bir sonucu olduğunu ifade eden Ateş, “Mevcut durumda sendikasyon kredilerimizin toplamı 2 milyar doları geçerken, 2023 yılı başından itibaren bankamızın ekonomiye kazandırdığı kaynak miktarı 6,5 milyar doları aştı. Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımızla ülkemize yurt dışından finansman sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkileri gözeten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.