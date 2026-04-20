DenizBank'tan bayrama özel etkinlikler: İstanbul, 23 Nisan’da çocukların sanat sahnesine dönüşüyor

DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, bu yıl “Sanatını Mutlulukla Buluştur” temasıyla 1–30 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Savaşın etkilediği coğrafyalardan çocukların “Mutluluk senin için nedir?” sorusuna verdikleri yanıtların sanat eserlerine dönüştüğü çalışmalar, bienalin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin 47 ilinden ve 16 ülkeden gelen başvurularla şekillenen bienal, çocukların yaratıcılığını ve ifade gücünü İstanbul’un dört bir yanına taşıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 22–24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, bienalin en yoğun programını oluşturuyor.

Sergilerden performanslara, yaratıcı atölyelerden söyleşilere uzanan içerikler, çocukların üretimlerini şehirle buluştururken tüm sanatseverleri bu özel programa ortak olmaya davet ediyor.

Savaşın gölgesinden gelen sesler 23 Nisan'da İstanbul'da

Bienalin öne çıkan başlıklarından biri, savaşın etkilediği coğrafyalardan katılan çocukların çalışmaları oluyor.

Filistin, Suriye, Ukrayna, Sudan ve Doğu Türkistan’dan çocukların eserleri, bienal kapsamında izleyiciyle buluşarak farklı coğrafyalardaki çocukların ortak duygularını görünür kılıyor.

23 Nisan günü saat 12:00’de Müze Gazhane’de, bu çalışmalarıyla bienale katılan yaklaşık 20 çocuk İstanbul’da bir araya gelecek.

Bu buluşma, çocukların kendi hikâyelerini doğrudan paylaşabilecekleri güçlü ve sembolik bir karşılaşma anı sunuyor.

Bu kapsamda ortaya çıkan üretimler, çocuklara yöneltilen “Mutluluk senin için nedir?” sorusundan yola çıkıyor. Ancak savaşın gölgesinde büyüyen çocuklar için bu soru, çoğu zaman kaybedilmiş ya da ertelenmiş bir ihtimali ifade ediyor.

Bienalde yer alan çalışmalar, çocukların görünmeyen hikâyelerine alan açarken, onların sesini sanat aracılığıyla duyulur kılıyor.

23 Nisan haftasında zengin ve çok katmanlı program

Bienal programı, farklı disiplinleri bir araya getiren etkinlikleriyle çocukların hem izleyici hem üretici olduğu bir deneyim sunuyor.

Müzik ve görsel sanatı buluşturan sahne performansları, gün boyunca tekrar eden “Müzikle Mutlu Çizgiler” etkinliğiyle çocukları canlı üretimin parçası haline getiriyor.

Yaratıcı teknoloji ve keşif odaklı içerikler arasında “Sevimli Robot Cubetto Müze Geziyor” atölyesi, çocukları algoritmik düşünmeyle tanıştırırken; “Talat Alkan ile Yeni Görme Biçimleri” çalışması yapay zekâ ve üretim ilişkisini deneyimleme imkânı sunuyor.

Sahne ve anlatı odaklı içerikler de programın önemli bir parçasını oluşturuyor. “Masalım Yedi Tepe” tiyatro oyunu ve müzikli performanslar çocukları sahneyle buluştururken; söyleşi ve buluşmalar kapsamında farklı disiplinlerden isimler çocuklarla bir araya geliyor.

Atölye programında ise yaratıcı düşünme ve hikâye kurma becerilerini geliştiren “Sherlock Gibi Düşünmek”, “Hayal Tohumları ve Kahramanın Yolculuğu” ve “Hikayeleştirme” gibi çalışmalar öne çıkıyor. Bu içerikler, çocukların hayal gücünü, gözlem becerisini ve ifade yetkinliğini destekleyen bir kurgu sunuyor.

Bienal, İstanbul'un farklı noktalarına yayılıyor

Müze Gazhane’nin ana merkez olduğu bienal kapsamında etkinlikler Kadıköy’den Üsküdar’a, farklı mekânlara yayılarak İstanbul’u çocukların üretimleriyle yaşayan bir açık hava sanat alanına dönüştürüyor.

Türkiye’nin 47 ilinden ve 16 ülkeden 69 bin başvuru alan bienalde, 5 bin 350 çocuk ve gencin 480 projesi izleyiciyle buluşuyor. Görsel sanatlar, müzik ve performans alanlarını kapsayan projeler, çocukların yaratıcılığını ve ifade özgürlüğünü ortaya koyan geniş bir üretim alanı sunuyor.

Bienalin küratörlüğünü devlet sanatçısı Prof. Devrim Erbil, direktörlüğünü, aynı zamanda kurucusu da olan Gazi Selçuk ve sanat kurulu başkanlığını akademisyen ve ressam Kader Akçay üstleniyor. Ressam İsmail Acar da İcra Kurulu Üyesi olarak yer alıyor.

DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 30 Nisan’a kadar devam eden programıyla, 23 Nisan’ın ruhunu sanatla buluşturan ve çocukların sözünü görünür kılan önemli bir kültür buluşması olarak öne çıkıyor.