Denizbank'tan Deniz GYO'da hisse alım kararı

Denizbank, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin maliki bulunduğu Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın toplam 299.683.558,49 adet payını satın alacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız YönetimKurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı kapsamında iştirakimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin maliki bulunduğu "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.558,49 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.558,49 adet payın Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürde yer alan kural setikapsamında belirlenecek bedel ile Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerinyapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Pay devri ile DenizBank Finansal Hizmetler Grubu içinde organizasyonel yapının sadeleştirilerek her üç taraf için de verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. İşlem SPK II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğin 14. maddesi ç bendi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamındadır. İşleme ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruların olumlu sonuçlanmasına bağlı olarak pay devri gerçekleştirilecektir"