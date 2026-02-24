DenizBank’tan KOBİ’lerin finansmana erişimini hızlandıracak adımlar

DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin temel gücü olduğunu belirterek, dijital bankacılık çözümleriyle işletmelerin finansmana daha hızlı ve kolay erişmesini hedeflediklerini söyledi.

Öcal'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"Bugün tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik ve sosyal kalkınmanın en kritik unsurlarının başında KOBİ’ler geliyor.

Üretimdeki payları, istihdama katkıları ve milli gelirdeki ağırlıklarıyla, ülke ekonomisinin büyümesi ve sürdürülebilir rekabet gücü kazanması açısından vazgeçilmez bir rol üstleniyorlar. Türkiye’de işletmelerin yaklaşık %99’unu oluşturan bu yapılar için en temel ihtiyaç ise finansmana hızlı, kolay ve uygun maliyetli şekilde erişebilmek.

DenizBank olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki KOBİ’lerin büyümesi, güçlenmesi ve dijitalleşmesini desteklemeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyor; finansmana erişimlerini kolaylaştırarak iş dünyasının dinamizmini destekliyoruz.

Sürdürülebilir finans anlayışımız kapsamında, kadın girişimcilerden yeşil yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede toplumsal kalkınmayı destekleyen projeler geliştiriyor; finansal kapsayıcılığı artırmaya odaklanıyoruz.

Diğer yandan, dijitalleşmenin sağladığı hız ve verimlilik artık yalnızca operasyonel bir avantaj değil; sürdürülebilir ve rekabetçi iş modellerinin ayrılmaz parçası.

Biz de sunduğumuz dijital çözümlerle tüzel müşterilerimiz için bankacılık işlemlerini sadeleştirmek ve hızlandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu yaklaşımın sahadaki karşılığını da net biçimde görüyoruz; bugün KOBİ’lerimizin %87’si işlemlerini MobilDeniz ve İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştiriyor. Aynı şekilde, Tüzel Dijital Onay altyapımız sayesinde ıslak imza gerektiren pek çok işlem artık dijital ortamda çok daha hızlı şekilde tamamlanabiliyor.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonumuz sayesinde mali verilerin dijital onayla otomatik olarak bankaya aktarılması, müşterilerimizin operasyonel yükünü azaltırken ciddi bir zaman tasarrufu da sağlıyor.

Pek çok süreç tek bir nokta

İşletmelerimizin finansal ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz Dijital Spot, Dijital Rotatif Kredi ve Dijital Taksitli Ticari Kredi ürünleri, dijitale özel hızlı ve esnek çözümler sunuyor. Gayrinakdi tarafta sunduğumuz Dijital Teminat Mektubu hizmetiyle firmaların, fiziki işleyişe ihtiyaç duymadan, bu işlemleri uçtan uca dijital ortamda kendi başlarına gerçekleştirebilmelerini sağlıyoruz.

Çek ve senet işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve Super User yetkilendirme sistemiyle de firmalar, kullanıcı erişimlerinden işlem limitlerine kadar pek çok süreci tek bir noktadan kolayca yönetebiliyor.

KOBİ’lerin zaman, maliyet ve operasyonel yüklerini azaltıp verimliliklerini artıracağız

Sürdürülebilirlik bizim için önemli bir başlık. Sürdürülebilir finans yaklaşımımız kapsamında; hem kadın girişimcilerimizin ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını destekliyor hem de KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüm ve çevre dostu yatırımlara yönelmesini önceliklendiriyoruz.

Bugüne kadar gerek yurt dışından sağladığımız fonlamalar gerek kredi ürünlerimiz ve paketlerimizle bu alanlarda somut adımlar attık.

2026 yılında, tüzel bankacılıkta dijitalleşmeye daha fazla odaklanarak, KOBİ’lerin finansal operasyonlarını hızlandırmayı ve iş süreçlerini sadeleştirerek verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz.

Uçtan uca dijital bankacılık çözümlerimizle finansmana daha hızlı ve esnek erişim sağlarken; zaman, maliyet ve operasyonel yükleri azaltmak önceliklerimiz arasında olacak.

Reel sektörün güçlenmesi, KOBİ’lerimizin karbon ayak izlerini azaltarak daha sürdürülebilir iş modellerine geçişi ve uzun vadede ülke ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. "