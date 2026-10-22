Depolarda robot dönemi: NAPA’dan teslimatları hızlandıracak otomasyon hamlesi

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NAPA Auto Parts, depo verimliliğini maksimuma çıkarmak ve büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla büyük bir teknoloji yatırımı başlattı. Lojistik operasyonlarında dijital dönüşüme hız veren şirket; depo otomasyonu uzmanı Hy-Tek Intralogistics ve robotik çözümler üreten Hai Robotics ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu iş birliği kapsamında depolarda, yüksek yoğunluklu ve esnek bir sipariş karşılama ekosistemi kuruluyor.

Yeni nesil sistem sayesinde depolardaki ürünlerin akıllı robotlar tarafından otomatik olarak raflanması, bulunması ve çalışanlara ulaştırılması sağlanacak. Bu hamleyle hem depo kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması hem de insan hatasından kaynaklanan sipariş yanlışlıklarının tamamen önüne geçilmesi planlanıyor.

Geleceğin taleplerine esnek çözüm

Şirket kanadından yapılan açıklamada, akıllı otomasyon çözümlerinin operasyonel verimliliği doğrudan artıracağı ve bunun müşterilere ‘daha hızlı teslimat’ olarak yansıyacağı vurgulandı. Sistemin modüler yapısı, ilerleyen dönemlerde artabilecek yoğun taleplere ve lojistik dalgalanmalara da hızla uyum sağlayabilecek esneklikte tasarlandı.

Yatırımı değerlendiren NAPA Kıdemli Tasarım Mühendisliği Direktörü Tyler Park, projenin sadece bugünün operasyonlarını iyileştirmekle kalmadığını, şirketin gelecekteki lojistik ihtiyaçlarına da şimdiden esneklik kazandırdığını belirtti.

Yapay zekalı mobil robotlar sahaya iniyor

NAPA'nın lojistik alanındaki teknoloji hamlesi bununla da sınırlı kalmıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde pilot uygulamasını gerçekleştirdiği yapay zeka destekli mobil depo robotlarının kullanım alanını genişletme kararı aldı. Bu otonom mobil robotlar sayesinde, personelin depo içerisinde ürün toplamak için harcadığı fiziksel zaman ve efor minimuma indirilecek.

Küresel perakende ve lojistik sektöründe maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı yakalamak adına robotik sistemlere geçiş hız kazanırken, NAPA da tedarik zinciri operasyonlarını modernize ederek sektördeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.