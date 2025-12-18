Depozito sistemiyle toplanan atıklar işlenmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Depozito İade Sistemi kapsamında toplanan ilk parti atıkları işleyen Saytek, 50 ton plastik atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Her yıl tonlarca plastik atığı işleyerek doğal kaynakları koruduklarını belirten Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, karbon salımını azaltırken, gelecek için güçlü çözümler ürettiklerini söyledi.

Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş’nin 2001 yılından bu yana sürdürülebilir bir yaşamı destekleme misyonuyla faaliyet gösterdiğini aktaran Yıldırım, geri dönüştürdükleri hammaddenin ekonomiye yüksek katma değer sağladığını bildirdi. Yıldırım hammaddeleri; gıdaya temas eden ambalajlar yanı sıra, şişe ürünleri, tekstil ve altyapı uygulamalarında kullanıldığı bilgisini verdi.

Türkiye’de 2025 itibarıyla uygulamaya alınan Plastik Depozito İade Sistemi kapsamında toplanan ilk parti ambalaj atıklarının Saytek tarafından geri dönüşüme kazandırıldığını ifade eden Özer Yıldırım,

“Sakarya’da başlayan uygulama ile toplanan bu ilk parti, hem Türkiye’nin sıfır atık hedefleri hem de döngüsel ekonomi vizyonu için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

5 pet şişe 60 watt’lık lambayı 6 saat yakacak tasarruf sağlıyor

Geri dönüştürülen PET şişelerin kullanım alanlarına ilişkin çeşitli örnekler veren Yıldırım, “PET şişeler; yeni şişe ve ambalaj üretiminin yanı sıra tekstil, ayakkabı, halı ve farklı endüstriyel alanlarda yeniden kullanılıyor. Bu süreç sayesinde 11 PET şişeden bir çift ayakkabı, 9 PET şişeden bir tişört, 25 PET şişeden bir mont ve 15 PET şişeden bir metre kumaş üretilebiliyor. Ayrıca yalnızca 5 PET şişenin geri dönüştürülmesiyle, 60 watt’lık bir lambanın yaklaşık 6 saat yanmasına denk gelen enerji tasarrufu sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Saytek, karbon azaltım çalışmalarını uluslararası standartlara taşıyarak önemli bir başarıya imza attığının altını çizen Özer Yıldırım, “Çalışmalarımız uluslararası doğrulama kuruluşu VERRA tarafından onaylandı ve Saytek, kurumun resmi internet sitesinde yer alan ilk Türk firması oldu. Ayrıca karbon sertifikası satışına da başlayarak , sürdürülebilirlik ekonomisine değer katmayı sürdürüyoruz” dedi.