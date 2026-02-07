'Deprem bölgesinde kadınların ekonomik gücünü artıracak programı başlatıyoruz'

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, "Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; yakınlarını kaybeden, yaşamını yeniden kurmak zorunda kalan tüm vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Zorlu süreçler ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ne kadar hayati kavramlar olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bölgenin kalıcı biçimde toparlanabilmesi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra, yerel ekonominin güçlendirilmesiyle de mümkün olacak. Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı ise bu sürecin en kritik unsurlarından biri” diye konuştu. E Ticarette Güçlü Kadınlar Programı ile amaçlarının deprem bölgesindeki kadınların üretimlerini ve emeklerini dijital dünyanın sunduğu imkânlarla daha geniş pazarlara ulaştırabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarına destek olmak olarak açıklayan Diren “Bu projeyi, bölgenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal iyileşmesine katkı sunan stratejik bir sosyal sorumluluk yatırımı olarak görüyoruz” dedi. Program, kadınların kendi ekonomik potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Program kapsamında, depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan 300 kadına e ticaret ekosistemine entegre olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunulacak. E ticaret, finansal okuryazarlık ve yapay zekâ odaklı içeriklerle desteklenen bu program, kadın girişimcilerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin iş dünyasına da hazırlanmasını amaçlıyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından öne çıkan kadınlar, iş dünyasıyla temas kurabilecekleri ve projelerini geliştirebilecekleri mentorluk ve networking fırsatlarına da dahil olacak. Böylece program, bilgi aktarımının ötesine geçerek kadınların ekonomik hayatta kalıcı ve sürdürülebilir bir yer edinmelerini destekleyen bir etki modeli sunacak.